В Барнауле таксиста отправят в колонию за смерть женщины и 6-летнего мальчика

Приговор не вступил в силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул таксиста отправят в колонию после смертельного ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом рассказали в прокуратуре Алтайского края.

18 марта 2022 года таксист ехал по Павловскому тракту в Барнауле. Как установил суд, мужчина нарушил ПДД: не убедился, что трое пассажиров, женщина и два мальчика в возрасте 4 и 6 лет, пристегнуты. Также он превысил скорость, небезопасно перестроился и столкнулся с другими машинами.

– Женщина и 6-летний ребенок погибли на месте происшествия. 4-летний ребенок получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, – отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управлять автомобилями на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.