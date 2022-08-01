Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с такси на Павловском тракте. В марте этого года в аварии погибли женщина и её шестилетний сын, еще один малыш получил серьезные травмы, но выжил. Накануне стало известно, что дело передали в суд.

- Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данным следствия, 18 марта водитель такси на автомобиле Hyundai Solaris вез пассажиров по Павловскому тракту в Барнауле. Внезапно он применил небезопасный маневр перестроения и столкнулся сразу с несколькими автомобилями: иномарка не уступила дорогу Audi, которая ехала по левой полосе, после этого Hyundai вылетел на «встречку», где столкнулся с машиной Subaru и еще двумя авто.

В Hyundai Solaris в момент аварии ехала мать с двумя детьми – она и её шестилетний ребенок погибли на месте аварии, а четырехлетний малыш был госпитализирован с тяжкими травмами. После ДТП его поместили в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких, состояние было стабильно тяжелым.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Предполагаемому виновнику трагедии избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Первое судебное заседание по делу назначено на четверг, 4 августа. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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