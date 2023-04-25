Ломаные брови и подбородок с ямкой: психолог барнаульского СИЗО-1 рассказал, можно ли распознать маньяка

Поведение человека отражается на его лице Фото: Анна Перевощикова

Не так давно «Комсомолка» опубликовала серию материалов о маньяке Кегашбеке Орунбаеве, который за свои жестокие убийства в Бурятии и Алтайском крае получил два пожизненных срока и отбывает наказание в Черном дельфине. Почти уже год кровожадный серийник находится в СИЗО-1 Барнаула. Корреспондент «Комсомолки» встретилась со старшим психологом психологической лаборатории следственного изолятора Станиславом Суторминым, который работает с Орунбаевым и другим спецконтингентом учреждения.

Старший психолог психологической лаборатории следственного изолятора Станислав Сутормин Фото: Анна Перевощикова

Как изучают преступников в России

- Станислав Алексеевич, у вас довольно узкая специальность, ведь ваши пациенты – это, в основном, подследственные, предполагаемые преступники. У нас в России обучают работе с такими людьми?

- Направление, действительно, недостаточно развито в плане подготовки кадров. Я заканчивал гражданский вуз, и здесь большую роль сыграла практика.

- Я так понимаю, что и специальной литературы, описывающей поведение маньяков, в России не так много…

- Да, в Советском Союзе этому направлению уделялось больше внимания. Было больше и специалистов, и центров, изучающих психологию преступника.

Одним из известных экспертов был психиатр Александр Бухановский, специалист по серийным убийцам, в частности, по делу Чикатило. Во время следствия к нему обратилась опергруппа и попросила составить психологический портрет маньяка. Он прописал все его повадки, не видя лично. Кстати, после задержания Чикатило допрашивали 10 дней, но он ни в чем не сознавался, тогда следователи вновь обратились к Бухановскому, и после разговора с ним маньяк начал давать показания.

- А преступники всегда во время бесед открываются психологу? Вы не боитесь задавать им каверзные вопросы, копаться в душе?

- При работе со спецконтингентом важно найти общие точки соприкосновения, увлечения какие-то, уметь поддержать тему.

Конечно, когда только начал работать, чувствовал себя некомфортно, стрессовал, но со временем страх притупляется, и ты пытаешься всеми возможными способами расположить к себе человека.

Самое главное – не осуждать, не порицать, и даже частично где-то быть на их стороне, чтобы человек начал тебе доверять.

Власть над жертвой

- Во время беседы с Орунбаевым я заметила, что он достаточно начитанный. Это же отмечали и в разговорах с другими серийниками. Это совпадение, или маньяки, несмотря на свои ужасные деяния, обладают хорошим образованием?

- Чикатило – это человек с двумя высшими образованиями, с полноценной семейной жизнью: женой, детьми. Он даже был в армии и служил в спецподразделении, которое было подведомственно структурам КГБ. Но все-таки деформация личности происходит зачастую в раннем детстве.

Я изучал его, и в своей биографии он указывал, что мать с детства (Чикатило 1936 года рождения, прим. ред.) рассказывала ему, что его старшего брата в голодные годы похитили местные жители, после чего произошел факт каннибализма. Чикатило не мог установить контакты со сверстниками, избегал детей, которые играли на площадке, не владел инструментами общения. Плюс он был слаб в плане здоровья – ходил в очках, а дети часто на этом акцентируют внимание и издеваются.

Одним из переломных моментов стал неудачный сексуальный опыт. После армии он познакомился с девушкой, и во время близости понял, что у него есть половая проблема. Это могло произойти из-за сильной лучевой нагрузки во время работы в подразделении радиосвязи. В итоге молодая девушка рассказала о дисфункции Чикатило своим подружкам, а село было небольшое, поэтому сплетни, конечно, уязвляли его как мужчину. Все эти ситуации имели накопительный эффект.

- А какой переломный момент был в биографии Орунбаева, он не делился с вами?

- Он рассказывал, что у его матери и бабушки были проблемы с алкоголем, за детьми особо никто не следил. Важный момент – контакт с женщиной. Орунбаев признавался, что он никак не мог найти подход к прекрасной половине человечества. Для любого молодого человека это проблема, и она начала со временем усугубляться, поэтому серийник и вымещал всю свою злобу, ненависть на своих жертвах.

- Следователь рассказывал мне, что Орунбаев изначально не хотел убивать своих жертв – лишь насиловать, но потом что-то пошло не так. Он рассказывал вам, почему пролил первую кровь?

- Он не мог смотреть им в глаза, то есть какие-то признаки совести были. К тому же, ему нравилось чувствовать власть над жертвой, получать полное доминирование.

- В фактах каннибализма он тоже признавался?

- Мы с ним общаемся длительный период, и он признавался, что у него было желание попробовать приготовить определенные органы.

Отпечатки пальцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранимые мужчины

- Складывается впечатление, будто маньяки более ранимые, чем обычные, здоровые люди. Это так?

- Они не только ранимые, но и не умеют извлекать уроки из прошлого и прогнозировать будущее.

- А они, правда, не могут контролировать тягу убивать?

- Когда человек доходит до определенной зрелости, этапа, и с детства проблема осталась нерешенной, то с возрастом ее сложно контролировать. В таком случае поможет только изоляция.

На моей практике очень много лиц из числа спецконтингента совершают преступления, будучи нетрезвыми. Алкоголь заглушает совесть, мораль, из-за чего человек делает все, что ему хочется, и не может остановиться. Кто-то активирует свои скрытые от глаз общества желания.

- Я слышала теорию, что насилие для серийников – как доза для наркомана. С каждым разом хочется все больше и больше. Это так?

- В момент совершения преступления их психика разряжается, так как они удовлетворили свои запросы. Да, можно провести параллель с наркоманами: получил «дозу» - успокоился, забыл про все свои проблемы.

- Какие внешние признаки, указывающие на то, что человек потенциально может быть преступником, вы бы отметили?

- Поведение человека отражается на его лице, постепенно лицо приобретает ту форму, которая продиктована человеческими мыслями. Я бы больше всего отметил зрительный контакт. По глазам все можно понять. У Чикатило, к примеру, был специфический бешеный взгляд.

Также можно обратиться к такому методу как физиогномика. Это могут быть ломанные брови, некрасивая форма губ, подбородок с ямкой и подозрительный либо отстранённый взгляд, «бегающие» глаза. Но обращать внимание стоит именно на комплекс этих признаков. Это не доказывает, что человек преступник, но должно заставить вас перестраховаться и держаться подальше.

- А еще до совершения преступления можно вычислить преступника?

- В 1963 году Джон Макдональд выявил три момента, которые могут в подростковом возрасте указывать на ранние признаки преступности и потенциальной склонности к насилию. Это энурез (недержание мочи), пиромания и зоосадизм. На самом деле с энурезом сталкивается большое число детей от трех до 12 лет, однако некоторые родители вместо того, чтобы объяснить, что у ребенка всего лишь проблемы с физиологией, что ничего страшного и неизлечимого в этом нет, начинают сильно ругать его. Это оставляет плохой отпечаток на детях.

Но концепция триады Макдональда не применяется абсолютно ко всем случаям. Зарубежные исследования утверждают, что не обнаружили статистически значимых связей между триадой и насильственными преступниками. Я считаю, что такое поведение больше связано с детским опытом родительского пренебрежения, жестокости или жестокого обращения.

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

- Почему преступники, даже будучи осужденными, настаивают на том, что они не виноваты, и стараются избежать ответственности?

- Хоть они и преступники, но они выходцы из нашего общества. У каждого человека есть инстинкт самосохранения и защитная функция – ищи крайнего. Особенно когда речь идет об общественном порицании и сильном давлении, им хочется максимально снять с себя ответственность и переложить все на детские травмы. Чикатило очень любил апеллировать своим тяжелым детством. В принципе маньяки и не отрицают свою причастность к преступлениям, но корень зла ищут не в себе.

- Можно ли вылечить маньяков?

- Речь идет о серьезных патологических процессах, связанных с нейрофизиологией, так как в 90% случаев это уже сформированные личности. Единственная возможность предупредить подобные патологии - в раннем возрасте, потому что преступники - это порождение социума: нищеты или богатства, пренебрежения, издевательств, пьянства родителей, чрезмерной опеки и так далее.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что процесс формирования серийного убийцы и сексуального маньяка начинается еще в раннем детстве, а потом «закрепляется» в юности. Начинается все в детстве с «невинных» шалостей, а в юности может перейти в реализацию вполне кровавых фантазий.

- А как вы считаете, «решетка» их исправит?

- Нет. Изоляция всего лишь помогает оградить общество от опасных личностей.