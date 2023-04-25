Брызнул баллончиком в лицо: убитая Елена Падун в 2019 году подавала на мужа в суд

Мужчина заявил о безвестном исчезновении экс-жены Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Барнауле продолжается суд по делу об убийстве матери двоих детей Елены Падун. Прошло уже три заседания, четвертое назначено на 2 мая. В преступлении обвиняют бывшего супруга женщины – Константина Падуна. По словам знакомых, Елена и Константин всегда жили как кошка с собакой – и в браке, и после развода. Одна из их жутких ссор закончилась судебными разборками.

Это судебное решение находится в открытом доступе. Как сказано в документе, поздним вечером 15 апреля 2019 года во время скандала Константин схватил жену (тогда они еще были в браке) за правую руку, сильно сжал ее, после чего брызнул из перцового баллончика прямо в лицо.

Что стало причиной такого поступка - не известно. На суде подруги убитой характеризовали обвиняемого как человека со скверным характером, склонным к агрессии. И что его гнев мог вызвать даже незначительный поступок. Однако и Елена, по словам знакомых, не была кроткой и покладистой. По данным источника «Комсомолки», Константин был недоволен, что она мало времени уделяла детям и хозяйству и что ее часто не было дома.

Не исключено, что Константин с помощью баллончика попытался усмирить супругу. Та же подала на него в суд. И мировой судья признал Падуна виновным по ст. 6.1.1 административного Кодекса «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинения легкого вреда здоровью». Сама потерпевшая в судебное заседание не явилась и просила рассматривать жалобу в ее отсутствие.

Мужчина получил штраф в 5 тыс. руб., однако не согласился с постановлением и обратился в Ленинский районный суд. Он просил отменить постановление и вернуть дело на новое рассмотрение.

- Его защитник указал, что выводы о виновности Падуна К.В. основаны на противоречивых показаниях свидетелей и потерпевшей, механизм образования у потерпевшей телесных повреждений при рассмотрении дела не установлен, - говорится, в частности, в судебном решении.

Сам Константин заявил, что применил перцовый баллончик по причине крайней необходимости – «в целях пресечения неправомерных действий» жены.

В итоге жалобу Падуна удовлетворили. Постановление мирового судьи отменили и дело вернули в судебный участок на новое рассмотрение. Чем закончилось это рассмотрение – не известно.

Напомним, Елена и Константин Падуны после развода жили вместе, так как не могли поделить квартиру. На этом фоне у экс-супругов также постоянно происходили скандалы. Один из них закончился убийством: Константин, пытался угомонить бывшую жену и сделал удушающий захват. Он решил скрыть преступление, спрятав тело на крыше многоэтажки. А сам заявил о безвестном исчезновении женщины.