Могут пострадать дети: процесс по громкому делу об убийстве Елены Падун сделали закрытым

Константин Падун обратился в полицию с заявлением о якобы пропаже бывшей жены. Скриншот видео телеканала «Толк»

19 апреля в Ленинском районном суде Барнаула прошло второе заседание по громкому уголовному делу Константина Падуна. Мужчину обвиняют в убийстве бывшей супруги, матери его детей Елены. Так как трагедия вызвала значительный общественный резонанс, в зале суда собрались журналисты местных СМИ. Однако заседание им пришлось покинуть.

Перед началом процесса Константин был явно в хорошем расположении духа: улыбался, с интересом рассматривал присутствующих, общался с адвокатом. Судя по всему, на это раз он не собирался плакать и оправдываться, как это было ранее. Когда вошла судья Ирина Кейш, обвиняемый стал серьезным и сосредоточенным. Первым делом она поставила вопрос о возможности СМИ делать фото- и видеосъемку. Однако обе стороны – защиты и обвинения – выступили не только за запрет съемок, но и вообще за то, чтобы сделать процесс закрытым.

Так, адвокат Падуна Гюльнара Нахабина заявила, что информация в прессе может нанести психологическую травму двум несовершеннолетним детям (7 и 11 лет) Константина и Елены. Они могут либо сами увидеть что-то в СМИ, либо им могут об этом рассказать. Не исключены и случаи травли среди сверстников. Кроме того, дети и сами будут присутствовать на заседаниях, а публиковать фото несовершеннолетних, разглашать о них какие-либо сведения в прессе запрещено законом. По мнению Гюльнары Нахабиной, СМИ можно допустить лишь на оглашение приговора. Константин Падун полностью согласился с адвокатом.

Ходатайство поддержали и гособвинитель, и родной брат убитой Александр Межевич, признанный пострадавшим по этому делу (он, кстати, взял племянников под свою опеку). В итоге судья удовлетворила ходатайство, и СМИ покинули зал заседания.

Напомним, первое заседание состоялось 5 апреля и было открытым. Процесс длился около четырех часов. За это время суд выслушал нескольких свидетелей, в основном, подруг и коллег убитой женщины.

По данным следствия, Константин Падун убил экс-супругу, с которой проживал вместе, несмотря на развод, в ночь с 4 на 5 января. Между ними произошла серьезная ссора из-за квартирного вопроса. Мужчина схватил Елену за шею и сделал удушающий захват. Чтобы скрыть преступление, он положил тело в мешок и спрятал на крыше дома, присыпав снегом. А после обратился в полицию с заявлением о якобы пропаже бывшей жены.

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В суде все свидетели говорили о Елене только с положительной стороны: заботливая мать, единственная, кто работал в семье. Они отмечали, что жить с Константином ей было очень тяжело: у мужчины скверный характер, он скрытный, неразговорчивый, склонный к агрессии и азартным играм (подробнее)