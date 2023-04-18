«Корейцам нравятся русские девушки и Чайковский»: барнаульская студентка об изучении языка и поездке в Сеул

Алиса Дорофеева недавно отправилась в Сеул, столицу Южной Кореи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По итогам 2022 года, самыми популярными для изучения языками в мире стали английский, немецкий, китайский и испанский. Причем по прогнозам экспертов, этот список уже в ближайшее время может пополнить корейский – этот язык становится весьма востребованным и очень быстро набирает популярность. Что примечательно, Барнаул - единственный город Западной Сибири, где можно получить высшее образование по корейскому языку.

Статуя короля Седжона Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Идея открыть новое направление подготовки связана с тесным сотрудничеством нашей страны и стран Азии, которое в последние время только набирает обороты, - говорит Юлия Лысенко, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой востоковедения, Института истории и международных отношений АлтГУ. - Такое сотрудничество несет большие выгоды. Нужны профессионалы, которые знают язык, менталитет, культуру, этикет восточных стран. Таких специалистов в России не хватает.

К слову сказать, в нашей стране на уровне университетов корейский учат в Москве, Казане, Иркутске и во Владивостоке.

Сложно ли выучить корейский

- Сложность зависит от цели изучения. Так, довольно простым кажется выучить корейский на бытовом уровне, чтобы отправиться в путешествие самостоятельно и быть способным заказать в Корее кофе или уточнить расписание автобуса. Но чтобы читать корейских авторов, получить образование или устроиться на работу, нужен совсем другой уровень корейского, - поясняет Дарья Кирьянова, преподаватель корейского языка кафедры востоковедения, Института истории и международных отношений АлтГУ. – В целом стоит отметить, что изучение корейского сейчас весьма доступно, так как существует огромное количество сериалов, музыки, блогов на корейском. Все это очень упрощает изучение, помогая погрузиться в языковую среду, не выходя из дома.

Гора Пукхансан Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На вопрос о том, сколько потребуется времени на изучение корейского для минимального общения, эксперт ответила так:

- Чтобы получить самый начальный уровень (первый из шести) корейского, нужно знать около тысячи слов и 45 грамматических форм. Для уверенного базового уровня количество слов составляет примерно 2 тысячи и включает в себя 90 грамматических конструкций. За восемь месяцев изучения языка и целенаправленной подготовки можно успешно сдать экзамен и получить второй уровень. Его будет достаточно, чтобы успешно донести мысль до носителя. Поймете ли вы его - другой вопрос, - говорит Дарья Кирьянова.

Язык до Сеула доведет!

Одна из студенток кафедры востоковедения АлтГУ Алиса Дорофеева недавно отправилась в Сеул, столицу Южной Кореи, чтобы испытать свой корейский в деле. Кстати, Алиса специализируется на китайском языке, а корейский учит дополнительно и он ей кажется сложнее!

Вид на телебашню Намсан Сеул Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Учить корейский я начала еще в 2018 году, практически сразу начала планировать поездку, но из-за карантина пришлось отложить. И вот в марте этого года, наконец, поездка случилась! Кстати, я приехала в Сеуле весной, когда цветет сакура! - рассказывает девушка. - Признаюсь честно, думала, что будет непросто понимать корейцев, потому что опыта общения с носителями языка не было. Но к удивлению, я понимала всё и свободно, без опасений говорила. Были и непонимания, конечно, но тогда сразу переходила на английский – корейцы его хорошо знают.

Кстати, корейцы показались барнаульской студентке очень отзывчивыми и дружелюбными - помогали оплатить проезд в автобусе, за свой счет пропускали в метро через турникет.

- Часто спрашивали, откуда я, а после слов о том, что из России, говорили, как им нравятся русские девушки. Один мужчина даже сказал, что очень любит Чайковского! – говорит Алиса.

В планах на будущее у девушки уехать работать в Корею – русских там с удовольствием трудоустраивают.

Какие перспективы у корееведов в Барнауле

Допустим, выучили вы язык, но жить собираетесь в Барнауле. И тут вопрос – где найти работу по профилю? Как вариант – устроиться в компанию с международным сотрудничеством. Уверяем, даже в нашем забытом богом городке такие точно есть!

Вид на город Сеул Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Например, наша компания ищет по всему миру классные продукты для красоты и здоровья. Южная Корея всегда была и остается флагманом в этих направлениях, генератором инноваций как в сырье, так и в упаковке. Партнеры из Южной Кореи очень дружелюбны, активны и лояльны к бизнесу из России, - рассказывает Любовь Леванюк, президент международной компании «МейТан». - При этом наличие в штате человека, говорящего на языке ключевых стран сотрудничества, бесспорно, конкурентное преимущество. При работе с любой страной очень важно знать и понимать особенности менталитета. Умение вести переговоры - важный навык, который отрабатывается и совершенствуется ежедневно нашими специалистами по работе с поставщиками. Причем в работе с восточными странами значимость его кратно возрастает.

Кем могут работать люди, владеющие корейским

1. Переводчик – круг применения широкий, от работы в посольствах, до перевода правил настольных игр.

2. Преподаватели языка – как в России, так и заграницей. Например, в той же Корее преподавать русский.

3. Сотрудники компаний, которые работают на международном рынке.

4. Туристические гиды.

5. Редакторы восточной литературы в издательствах.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА О КОРЕЕ

А правда ли морковка – корейская?

И да, и нет! Ее придумали корейцы, но к традиционной кухне она отношения не имеет. Этнические корейцы, проживавшие в СССР, просто использовали доступные продукты и адаптировали их к привычным для себя блюдам.

Все корейцы – Кимы?

Нет, не все. Фамилия Ким действительно самая распространённая - ее носят более 20% корейцев. Но это не значит, что все Кимы родственники. В официальных документах граждан указан еще и «пон» - место рождения основателя фамилии. Заключить брак людям с одной фамилией - можно, но только если они из разных понов.

Павильон Кёнхверу на территории дворца Кёнбоккун Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Корейцы озабочены своей внешностью?

Да! Корея – это азиатский центр пластической хирургии. Здесь предъявляют большие требования к внешности – нужно быть идеальным во всем. По статистике 20% корейских женщин делали пластику. А многие родители дарят детям сертификат на операцию на совершеннолетие.

ТОП-5 самых распространенных вопросов о корейском языке

Учить язык нужно обязательно с носителем языка?

- Не обязательно, можно справляться самостоятельно или с русскоговорящим преподавателем.

Корейский алфавит очень сложный?

- Нет, алфавит простой, но сложная фонетика.

В корейском языке нет рода существительных?

- Рода нет, но есть гендерно окрашенные слова, в том числе и местоимения.

Корейский язык похож на японский?

- Только общим строем предложения (глагол в конце) и словообразованием (с помощью частиц).

Корейский язык интересен только для девушек?

- Нет, многие великие корееведы - мужчины. Возможно, некоторые современные аспекты корейской культуры действительно больше вызывают интерес у женщин, но Корея - это куда больше, чем кей-поп.

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