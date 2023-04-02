«Каждый следующий язык учится в два раза быстрее»: жительница Барнаула владеет 8 языками

Юлия Князькина преподает в АлтГУ и руководит собственной лингвистической школой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вспомните, сколько раз вы собирались начать учить иностранный язык, но, как говорится, а воз и ныне там… А между тем в Барнауле есть настоящие полиглоты. В их числе – Юлия Князькина, преподаватель кафедры востоковедения АлтГУ, руководитель собственной лингвистической школы.

- Юлия Викторовна, на скольких языках вы говорите?

- На четырех – японский, итальянский, английский и собственно русский. Еще на четырех читаю - древне-греческий, славянский, латынь и иврит. Все они уже считаются мертвыми языками и на них, увы, уже никто не говорит.

- Все мы в школе учили обязательно один иностранный язык, и немногие были этому рады. Как вы нашли силы на 7 языков?

- Для изучения языков мне не приходилось искать силы. Когда занимаешься тем, что тебе очень нравится, то не нужно заставлять себя, или организовывать, или искать на это время. Ты просто делаешь то, что тебе доставляет удовольствие. Я считаю, что секрет любого успеха - не дисциплина и ответственность, а влюбленность в то чем ты занимаешься.

- В какой момент стало понятно, что языки могут стать вашим профессиональным делом?

- После встречи с японским. До этого изучение языков было просто хобби. Но японский потряс меня своей самобытностью, сложностью, строгостью, своим совершенно ни на что не похожим строем. Я поняла, что мне не достаточно переживать это в одиночестве, захотелось говорить о нем. Это что-то вроде: давайте я расскажу вам про японский язык! Такого вы точно никогда не видели! Он сложный. На первый взгляд непреодолимый. Именно поэтому его так интересно изучать и именно поэтому его так приятно преподавать.

- Если японский это сложный язык, то есть языки легкие для изучения?

- Говорить о том, какие языки сложные, а какие лёгкие, можно только с оговорками и очень осторожно. Например, мы привыкли считать английский легким языком, но если это так, то все школьники, изучавшие английский язык в течение 8-9 лет, должны свободно на нем говорить. Это так? Конечно же, нет. И еще один момент: а зачем простой язык изучать 8-9 лет? Не слишком ли это много? Я думаю, что легкими можно назвать языки, логика которых совпадает с языком, на котором говорит изучающий. Языковой строй отражает порядок мышления, мы говорим так, как мыслим. Если отталкиваться от этого критерия, то для русскоговорящих простыми для изучения будут итальянский, испанский, французский, немецкий (языки романо-германской группы) и очень сложными будут китайский, японский, корейский и турецкий языки. Мы просто мыслим иначе, поэтому в этих (сложных языках) не достаточно будет запоминать слова, нужно будет научиться думать по-другому.

- Если кто-то желает выучить много языков, то нужно обязательно начинать с языка родственной группы? Важен порядок?

- Я иногда смотрю лекции и выступления знаменитых полиглотов, людей, которые знают десятки языков. Все они говорят, что порядок изучения языков очень важен, что нужно начинать с наиболее близкого по языковому строю языка. Но для меня это вопрос предпочтения, как бы вы не старались научно и правильно подойти к этому вопросу, вы все равно возьметесь в первую очередь за то, что больше нравится. А вот с другим высказыванием знаменитых полиглотов я полностью согласна и могу подтвердить на собственном опыте: каждый следующий язык учится в два раза быстрее.

- Бывали ли вы в странах, на языках которых вы говорите? Какие впечатления от общения с носителями языка?

- К сожалению пока не удалось, но благодаря интернету имею возможность общаться с носителями достаточно часто. Это общение открыло для меня простую истину – культура всегда зашифрована в языке. Невозможно прикоснуться к культуре, понять людей, составляющих эту культуру, их желания, их видение мира, не зная их язык. Это способ открыть для себя мир.

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