«Как вы едите соленые начинки со сладкими блинами?»: преподаватель из Китая про учебу, работу и жизнь в Барнауле

Спустя три года в Алтайский государственный университет вернулась жительница Китая Ян Мэй Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Китайская народная республика спустя долгое время ограничений на въезд и выезд из страны, связанных с пандемией COVID-19, открывает границы. А это значит, что в вузы Алтайского края возвращаются китайские студенты и преподаватели. В частности, спустя три года в Алтайский государственный университет вернулась жительница Китая Ян Мэй. Причем сейчас она будет не только сама учиться, но и преподавать китайский студентам.

- Здравствуйте, Ян Мэй! Расскажите откуда вы родом?

- Я из города Харбин, он находится в провинции Хэйлунцзян, на северо-востоке Китая. Мой город очень красивый и с богатой историей, чем-то напоминает Барнаул.

- Вы хорошо говорите на русском языке. Откуда интерес к нашему языку?

- Я всегда вспоминаю, что в моем детстве бабушка и дедушка часто рассказывали о России. Скорее всего, это и стало отправной точкой, и я решила, что хочу учить русский язык. В наших школах его не преподают, поэтому исполнить свое желание я смогла, поступив в университет в Хайнане. Произошло это в 2016 году и с тех пор я стараюсь постоянно улучшать свои языковые навыки.

- А как вы оказались в Барнауле?

- В первый раз в Барнаул я приехала в 2018, сразу захотела остаться здесь учиться, опять же для улучшения уровня русского языка. Закончила магистратуру в Алтайском государственном университете. В прошлом году, когда стали понемногу сниматься ограничения из-за пандемии COVID-19, я смогла поступить в аспирантуру института гуманитарных наук АлтГУ. Это было нелегко, главным образом, из-за карантинных ограничений.

- В этом году для вас произошли большие перемены. Теперь вы не только учитесь, но еще и преподаете китайский язык для русских студентов. Насколько это сложно и непривычно?

- Когда в феврале этого года меня позвали преподавать китайский язык для студентов, то я одновременно нервничала и радовалась. Были опасения, что не смогу без трудностей общаться со студентами, но они очень хорошо говорили по-китайски, и я привыкла к преподаванию. Для себя пообещала, что я буду стараться изо всех сил, чтобы обеспечить хорошую языковую среду для студентов.

- А когда вы впервые оказались в России, насколько было сложно понимать людей?

- Сначала было сложно, было трудно общаться с людьми. Например, я была на приеме в больнице и просто ничего не понимала. Из таких ситуаций всегда стараюсь выбираться сама – это хорошая возможность выучить новые слова. Кроме того, ко мне прикрепили студентку из России для помощи, она помогает мне в бытовых вопросах. Ну а вообще русская грамматика очень великая и сложная - нужно постоянно практиковаться

- Какое впечатление на вас производят русские?

- Хочу сказать, что люди в России очень дружелюбные и отзывчивые. Например, еще в первый мой приезд в Россию мне нужно было попасть в аэропорт Новосибирска. Я забыла документы и опоздала на автобус. Преподаватели университета очень быстро помогли мне разобраться, и нашли для меня попутную машину. В аэропорт нужно было успеть до 19 часов, когда я спросила водителя о том, сможем ли мы доехать вовремя, он сказал коротко: «Я попробую». Меня довезли до самого аэропорта, и я смогла улететь. Если бы не помощь я бы сама не справилась.

- А что больше всего удивило в повседневной жизни в России?

- Самое необычное это то, как много людей едут в автобусах по утрам, в Китае я такого не встречала. Причем, наполнившись, автобус все равно едет дальше по маршруту. Еще удивила погода, например, сейчас, утром холодно как зимой, а днем тепло как летом. У нас в Харбине температура не меняется так резко.

- А русская кухня вам нравится?

- Да, конечно! Я обожаю русские блины с маслом. Но только не понимаю, как вы едите соленые начинки со сладкими блинами. Это же разные вкусы - сладкое и соленое. Для меня это непривычно. Еще у вас очень соленая колбаса. Ну и конечно очень много сыра, его добавляют к любым продуктам. В Китае я не видела так много сыра, а тут его едят со всем.

- Вы уже долго живете в Барнауле. Есть ли любимые места в городе?

- Могу с уверенностью сказать, что самое любимое место – университет. Здесь я становлюсь умнее, практикуюсь с языком. В университете много друзей, а значит и общения друг с другом – я это очень люблю. Ну а вообще стараюсь посещать исторические места, бываю в музеях.

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