Иногда минус – это плюс: как барнаульцы не испугались трудностей и взяли в семью абсолютно глухого пса

Со слов Дмитрия Дроздова, взять глухую собаку – не страшно, но очень ответственно Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Супруги Дроздовы из Барнаула не так давно «усыновили» породистого песика, но у него есть одна особенность – Бруки полностью глухой. Для кого-то глухая собака – это бракованный питомец, а для Дмитрия и Юлии – уникальный малыш. Своей историей супруги поделились с «Комсомолкой».

Умный пес

- Мы с женой давно выбирали собаку. Изучали разные породы, узнавали, чем живут собаки, какой образ жизни им нужен. Сошлись на породе джек-рассел-терьер, так как мы ведем активный образ жизни и бываем дома максимально редко, такому псу будет с нами комфортно. Собаки этой породы никогда не устают, - рассказал Дмитрий.

Бруки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Взять питомца пара решилась у заводчиков. Но малыш будто сам их нашел: родственники скинули в соцсетях фото, что есть собака этой породы, правда, с недочетом – пес ничего не слышит с рождения. Обдумав тысячу раз, с какой ответственностью придётся столкнуться, пара решилась на нового члена семьи.

- До нас Бруки жил, как минимум, в трех семьях. Родители у него крутые – выступали на разных выставках, поэтому есть и паспорт, и прививки. Когда заводчики поняли, что один из щенков – глухой, то была мысль его усыпить, но не смогли и отдали его в семью. У вторых хозяев Бруки пробыл около месяца, и от него вновь отказались и передали другим заводчикам. Новая семья очень бережно к нему относилась, искала хозяев, занималась дрессировкой и кастрировала. Поэтому когда мы взяли собаку, она уже умела выполнять главные команды, - отметил собеседник.

Бруки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Со слов Дмитрия Дроздова, взять глухую собаку – не страшно, но очень ответственно. К ней нужен совершенно другой подход в общении и дрессировке. Но и самое главное – любовь: знакомые семьи Дроздовых отметили, что за месяц с небольшим Бруки успел освоиться и стать чуточку счастливее.

О дрессировке

Чтобы глухая собака понимала хозяина, достаточно двух деталей – жестов и мимики. Если нужно позвать Бруки к себе – хозяева стараются сделать так, чтобы пес поймал зрительный контакт, а в квартире сделать это несложно. Также используют виброошейник, чтобы собака, ощущая небольшую вибрацию, понимала, что её зовут.

- В этом плане Бруки очень умный пес. Когда мы его взяли, он уже умел выполнять команду «сидеть» и «дай лапу», но мы продолжаем ходить на курсы дрессировки. Учиться приходится не только ему, но и мне. Дома все упражнения закрепляем, - добавил хозяин глухого питомца.

Кстати, Бруки не только умный, но и очень воспитанный – так шутят его хозяева, когда тугоухий малыш не реагирует на лай собак на прогулке и вызывает удивление других собачников.

Юлия и Бруки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В целом Бруки спокойный пес, но в силу возраста очень любит играть. Среди любимых игрушек – полотенце, косточки, а также мячик с прикрепленной к нему веревкой. Домашний интерьер тоже не обходится без внимания: жертвой нападения уже стал игрушечный медведь – на месте преступления хозяева нашли внутренности Потапыча. На хрупкие плечи песика лег косметический ремонт: пришлось помочь новым маме и папе отодрать обои. Тест на прочность прошла и новогодняя елка: Бруки погрыз искусственные ветки, чтобы убедиться в безопасности дерева.

- Еще он любит одежду – вытаскивает ее из шкафа и нежится на ней, но не рвет. И, конечно, зеркало – перед ним Бруки готов сидеть часами и любоваться собой, - добавил хозяин питомца.

После активных игр – здоровый сон. Каждый вечер перед тем, как хозяева лягут в постель, маленький охранник обходит свои владения – видимо, проверяет, чтобы все было в порядке. Спать ложится на специально постеленном пледе, но иногда хозяева позволяют расположиться с ними рядом. Если малыша нужно разбудить, то Дмитрий и Юлия аккуратно трогают его за носик или слегка поглаживают по спинке, чтобы не испугался.

- Эта ответственность придает нам силы. Я бы никогда не встал в 6 утра, а ради него просыпаюсь и иду гулять. Мы бы не стали брать глухую собаку, если бы думали, что не справимся. Теперь ни шагу назад, - подчеркнул Дмитрий Дроздов.

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