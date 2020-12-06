Думал мусор, а оказалось – собака. В Бийске водитель автобуса спас пса, которого выбросили на трассу

Собаку выкинули из машины. Фото: скриншнот с видео

Водитель пригородного автобуса «Бийск – Комарово» спас собаку, которую предыдущие хозяева выбросили на трассу, как мусор.

– Ехал сегодня по трассе. В зеркало уже увидел, как выкидывают что-то из машины. Подумал – мусор. Следующим кругом поехал, смотрю – собака мертвая. Подумал: «Хоть бы похоронили». А уже когда вечером проезжал, оказалось, что она не мертвая, а живая, – рассказал мужчина на видео, которые выложили в паблике «Инцидент Бийск».

На видеокадрах пес лежит, по всей видимости, в салоне автобуса и смотрит на все происходящее очень грустными глазами. Животное выглядит немного напуганным, но еще бы! Если бы неравнодушный водитель автобуса, собака просто осталась бы на морозе посреди глухой трассы.

Мужчина пояснил, что записал это видео с надеждой, что его увидят те, кто бросил животное погибать. А собаку он решил забрать себе.

– Не смог мимо проехать, себе заберу. Это видео, может быть увидят те, кто к так поступает. Знайте, ваш план не сработал, собака жить будет! – заявил бийчанин.

Он также выразил надежду, что для кого-то эта история послужит уроком или примером. В комментариях подписчики паблика поблагодарили мужчину за неравнодушие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Монахини против бобров. У святого алтайского источника разыгралась тихая война

Обитательницы скита восхищаются строителями плотин, но не могут с ними мириться (подробнее)