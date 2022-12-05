Барнаульцы спасли двухлетнего французского бульдога, которого хозяева не захотели лечить и принесли на усыпление

Брут учится заново доверять людям Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В начале декабря в одну из барнаульских ветеринарных клиник принесли двухлетнего французского бульдога на усыпление. Как рассказал «Комсомолке» руководитель клиники Top Dog Владислав Ковылин, хозяева не захотели платить круглую сумму за лечение малыша и решили избавиться от собаки с помощью эвтаназии. Но вколоть смертельную инъекцию молодой и легко вылечиваемой собаке у врачей рука не поднялась.

Брут учится заново доверять людям Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Его сначала принесли на лечение, но после подсчета суммы хозяева решили его усыпить. У собаки кожные заболевания и острый панкреатит – это все лечится. Но, к сожалению, случаи, когда хозяева не хотят тратиться и усыпляют животных, встречаются довольно часто. Да, по закону животные – это имущество, поэтому хозяин вправе принять решение об эвтаназии, - рассказал Владислав.

Малыша зовут Брут. Имя отсылает нас к убийце Гая Юлия Цезаря, но если в той истории Брут сам был предателем, то здесь предали его самого. После ухода хозяев Брут был очень сильно напуган и мало доверял людям.

- Мы решили найти ему новых хозяев, но перед этим нужно пройти лечение, поэтому объявили сбор средств. Всего за пару дней удалось собрать половину необходимой суммы, все чеки мы выкладываем в истории, чтобы люди знали, на что мы тратим деньги, - пояснил ветеринар.

Бруту подобрали специальный корм, чтобы вылечить панкреатит. Он с удовольствием кушает, но с меньшим желанием проходит разные процедуры, в том числе уколы. После всех манипуляций малыш играет с мячом и, кажется, заново учится доверять людям.

Кстати, пока готовился материал, Бруту успели найти новый дом. По словам Владислава, «усыновить» брошенного пса было много желающих. Но хозяева смогут забрать его лишь после лечения – еще пару недель Брут будет жить в клинике.

- Люди, которые хотят завести себе собачку, особенно, если эта собака предрасположена к проблемам со здоровьем (французский бульдог относится к таким породам, прим.ред.), подумайте миллион раз, готовы ли вы к этому, - обратился ветврач к горожанам.

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