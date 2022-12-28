Проводится служебное расследование по установке причин инцидента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле переплатившим за проезд в автобусах пассажирам вернут деньги автоматически. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Иван Гармат.

Напомним, 27 декабря в общественном транспорте у пассажиров с карт начали списывать 30 рублей вместо положенных 28. Власти назвали это ошибкой, которая произошла из-за технического сбоя терминалов.

– 27 декабря на линии работало почти 546 терминалов оплаты, на 7 из них произошел технический сбой, все они были незамедлительно выведены из эксплуатации, - уточнил Иван Гармат.

Если пассажир оплачивал проезд по транспортной карте, то переплаченные деньги вернут «в момент совершения операции регистрации поездки в общественном транспорте». Некоторым барнаульцам

Если человек рассчитывался обычной банковской картой, то зачисление двух рублей пройдет автоматически в течение января. Уточнить информацию пассажиры могут по телефону горячей линии МУП «Центртранс»: 71-78-20.

По словам Ивана Гармата, сейчас предприятие проводит служебное расследование по установке причин инцидента.

– Кроме того, за допущенный инцидент к пассажироперевозящим предприятиям будут приняты меры в рамках действующего законодательства и заключенных муниципальных контрактов, – рассказали в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Барнаула прокомментировал рост стоимости проезда с 1 января 2023 года

По его словам, этому никто не рад (подробнее)