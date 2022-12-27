Власти Барнаула объяснили, почему за проезд в общественном транспорте начали списывать 30 рублей

За проезд в транспорте с карт жителей Барнаула начали списывать 30 рублей вместо положенных 28. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула назвали техническим сбоем списание 30 рублей за поездку на общественном транспорте вместо положенных 28. Вышедшие из строя терминалы уже сняли с линии. Об этом сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

– На сегодняшний день ведется разбирательство по выяснению причин технического сбоя работы терминалов. Также МУП «Центртранс» прорабатываются механизмы возврата денежных средств. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед горожанами за произошедшую ситуацию. По результатам служебного расследования будут определены лица, ответственные за данный инцидент, – сказал Иван Гармат.

По интересующим вопросам барнаульцы могут обратиться в МУП «Центртранс» в рабочий день с 8.00 до 17.00 по телефону 71-78-20.

Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что за проезд в транспорте с их с карт уже списывают 30 рублей вместо 28, хотя повышение тарифа анонсировали только с начала 2023 года.

«Ехала сегодня утром на автобусе № 1, рассчиталась картой. Сейчас пришло SMS, что за проезд списано 30 рублей. Как так? Заранее уже повысили стоимость проезда?» — рассказала горожанка в паблике Barnaul22, прикрепив скриншот с уведомлением об оплате.

Напомним, с 1 января 2023 года в Барнауле на регулируемых маршрутах стоимость поездки составит 30 рублей при оплате наличными или банковской картой. При этом в пригородных автобусах проезд подешевеет. Он сравняется с ценой по городу.

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