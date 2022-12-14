Глава Барнаула прокомментировал рост стоимости проезда с 1 января 2023 года

Общественный транспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула прокомментировал грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Как рассказал Вячеслав Франк на брифинге по проблемам общественного траспота, увеличению цен никто не рад.

- Никто не рад тому, что надо платить больше, – подчеркнул Франк.

Также он отметил, что цены начали поднимать лишь в последние два года, а до этого был период без именения тарифов. Всех проблем это не исправит, так как нужны длительные контакты с перевозчиками, обновление автопарков и так далее.

Напомним, цена вырастет с 1 января 2023 года. При оплате наличными или банковской картой барнаульцам придется отдать 30 рублей за поездку.