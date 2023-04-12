Тарифы ЖКХ обгоняют пенсии? Алтайские чиновники ответили на вопрос о соответствии платежей и доходов

Внеочередное изменение тарифов ЖКУ произошло в декабре 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Алтайского края продолжает беспокоить вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, внеочередное изменение цен произошло в декабре 2022 года. Но до сих пор люди не могут смириться с цифрами в квитанциях и атакуют региональное управление по ценам и тарифам вопросами. Житель края в специальной рубрике на сайте ведомства спросил: «Почему в Алтайском крае повышение тарифов ЖКХ превысило индексацию пенсий».

В управлении ответили, что динамика изменения тарифов не зависит от темпов индексации пенсий.

– Действующим законодательством в сфере тарифного регулирования не предусмотрено ограничение роста тарифов на коммунальные услуги величиной индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, – рассказали в ведомстве.

В ответе пояснили, что при установлении тарифов на ЖКУ закладываются «экономически обоснованные расходы предприятия, налоги и иные обязательные платежи». Если цены будут ниже необходимого уровня, это повлечет за собой неблагоприятные последствия. Просядет финансирование работ по реконструкции, обслуживанию и ремонту инженерных сетей. Их износ будет только расти.

Напомним, рост совокупной платы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года законодательно ограничен «потолком» (предельным индексом): в целом по краю он составляет 10,3%, в Барнауле и Бийске — 14,7% и 11,4%. При этом в управлении по ценам отмечают, что средний рост платежей не достиг предела – он составил 8,7%.

Также в ведомстве напомнили, что в крае различные меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

– Это компенсации льготным категориям и субсидии в случаях, когда доля платежа превышает 22% от суммарного дохода семьи, либо 18% для семей со среднедушевым доходом менее 2 прожиточных минимумов), а также администрациями городов и районов края (компенсации роста платежей с целью соблюдения предельных индексов), - рассказали в управлении.

Подробнее о том, кто имеет право на получение компенсации и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг ранее рассказывала министр социальной защиты региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хоть в шалаш переезжай». Барнаульцы шокированы ростом тарифов за коммуналку

В Барнауле планка цен на отопление с подачи СГК резко взмыла вверх (подробнее)