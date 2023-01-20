Кто в Алтайском крае может получить компенсации и субсидии за коммуналку

Заявления на субсидию и компенсацию можно подать через Госуслуги Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря в Алтайском крае повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Для части жителей региона новые цены стали серьезным ударом по бюджету. Кто имеет право на получение компенсации и субсидий при оплате «коммуналки», рассказала глава краевого минсоцзащиты Наталья Оськина.

Разница между компенсацией и субсидией

Получить компенсацию на оплату ЖКУ могут льготники. В их число входят инвалиды, участники ВОВ, ветераны труда, труженики тыла и другие.

Семьям с невысокими доходами, которым трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, предоставляется субсидия.

– И это не только малоимущие граждане. Актуальность этих мер возрастает в месяцы отопительного периода, когда сумма платежа в квитанции становится значительно выше, - отметила Наталья Оськина.

Субсидия предоставляется, если доля допустимых расходов на оплату ЖКУ выше установленной в регионе. Средняя сумма в Алтайском крае составляет 2,5 тысячи рублей. Но у всех она будет разная. Чем ниже доход, тем выше размер субсидии.

– Для семей с доходом на одного человека ниже двух величин прожиточного минимума (для трудоспособного человека это, например 27890 руб. = 13945 руб.*2) расходы на оплату ЖКУ не должны превышать 18% дохода, а для семей с более высокими доходами – 22% дохода. Если же расходы на ЖКУ составляет большую долю в бюджете семьи - в таком случае и предоставляется субсидия, - пояснила спикер.

Продолжительность предоставления субсидии составляет 6 месяцев. По истечении этого срока ее нужно продлевать.

Что влияет на размер субсидии?

– Размер субсидии зависит от многих факторов: доходов семьи, количества членов семьи, вида жилого помещения (индивидуальный дом, многоквартирный дом), величины тарифов в районе, города, в котором находится дом, - ответила министр.

По словам Оськиной, субсидию можно получить даже при доходе в 20 тысяч рублей на человека, а не только при статусе малоимущего. Максимальный размер выплаты зависит от начислений в квитанции.

– Размер субсидии ограничивается только фактическими платежами семьи. То есть если по квитанции оплата составляет 6 тыс. рублей, то субсидия не может быть выше этой суммы, - говорит Оськина.

Как получить субсидию?

Заявления на субсидию и компенсацию можно подать через Госуслуги. Также документы принимают н в МФЦ и его филиалах, расположенных во всех районах, городах края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самый непредсказуемый ресурс». Барнаульцам рассказали, каких счетов ждать за отопление в январе

Суммы начислений за отопление по итогам января в Барнауле, скорее всего, будут ниже, но не у всех (подробнее)