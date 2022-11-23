«Хоть в шалаш переезжай». Барнаульцы шокированы ростом тарифов за коммуналку

Барнаульцы в шоке от внеплановых повышений тарифов Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мы опять передовики: самая низкая заплата в стране, самый высокий уровень коррупции в стране, теперь и самые высокие тарифы в стране!», «Зарплата-минималка, из нее больше половины коммуналка! Беспредел!», «Хоть в шалаш переезжай – цены за коммуналку приближаются к цене за ипотеку» - это еще самые деликатные комментарии в соцсетях к новостям о внеплановом увеличении коммунальных тарифов. В Алтайском крае готовятся к их увеличению с 1 декабря. При этом в Барнауле они могут вырасти до 14,7%! Такой вот сюрприз к новому году.

- Раньше на уровне правительства обещали менять тарифы и только раз в год - с июля месяца, но наше СГК пролоббировало интересы энергетиков, – прокомментировал «Комсомолке» Константин Емешин, председатель правления ТСЖ Красноармейский, 53.

По словам руководителя ТСЖ, стоимость тепла посчитают по пролоббированному «Сибирской генерирующей компанией» методу так называемой «альтернативной котельной». При этом, по мнению Емешина, за красивым названием «альтернативная котельная» маскируется бесхозяйственность.

- Они объясняют это компенсацией затрат на модернизацию, реконструкцию и ремонт инфраструктуры, – объясняет Константин Николаевич. - На самом деле у них долги растут: нужно прокладывать теплотрассы, денег не хватает. Например, у нас рядом с домом по адресу пр. Красноармейский, 51 за одну зиму четыре раза перекапывали теплотрассу! В конце концов, летом снова все вскрыли, заменили трубопровод.

По сути дела, считает Емешин, ремонтом энергетики занимаются сейчас в авральном режиме и платежами жителей хотят погасить затраты от такой бесхозяйственности.

- Конечно, частично их тоже можно понять, огромное количество неплательщиков при этом, - заметил собеседник.

При нынешним внеплановом повышении тарифов, по словам опытного руководителя ТСЖ, увеличивается также цена за электроэнергию, водоснабжение и обращение с ТКО. И все это на фоне того, что доходы жителей Алтайского края всегда были самыми низкими.

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