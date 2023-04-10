Певец Дима Билан бесплатно выступит в Барнауле 15 апреля 2023

Ранее никто из звезд шоу-бизнеса не участвовал в подобных мероприятиях Фото: предоставлено организаторами

15 апреля 2023 года в Барнауле бесплатно выступит российский певец, заслуженный артист России Дмитрий Билан. Концерт пройдет в рамках празднования дня рождения алтайского благотворительного проекта «Михутка». Правда, попадут на него не все желающие. Подробности в материале «Комсомолки».

В апреле исполняется пять лет со дня основания «Михутки», символом котором является плюшевый медведь в желтой футболке и красных шортах. Добрый социальный проект все эти годы помогает особенным и тяжелобольным деткам осуществлять их заветные мечты.

- В октябре прошлого года у Димы Билана проходил концерт в Барнауле. Он согласился встретиться с ребенком, который мечтал о знакомстве с популярным исполнителем. Дима оказался очень душевным и добрым человеком, который давно помогает детям. И у нас остался номер его концертного директора. Мы рискнули и предложили выступить на нашем дне рождения, - отметила основатель и руководитель проекта «Михутка» Ирина Плешкова.

И тут, как говорится, все звезды сошлись: в настоящее время у Дмитрия проходит тур «Билан 40», и он смог выделить время для встречи с барнаульцами. Но попасть на концерт смогут не все желающие: пригласительные получили особенные детки, ребята из детских домов и домов-интернатов, сотрудники школ малютки, сопровождающие и так далее.

- Нам поступило больше 6 тысяч заявок на концерт с разных уголков Алтайского края. Для всех приглашенных гостей концерт будет бесплатным, - добавила Ирина.

Подготовка к масштабному празднованию идет полным ходом. За свое двухчасовое выступление артист, действительно, не берет ни копейки, хотя его концерты стоят, как минимум, несколько миллионов. Но «Михутке» все же пришлось потратиться на 1,2 млн рублей, чтобы исполнить технически-бытовой райдер. По словам Ирины Плешковой, это беспрецедентный случай – ранее никто из звезд шоу-бизнеса не участвовал в подобных мероприятиях в нашем регионе. Кроме того, проект обращался и к другим артистам, но выступать бесплатно они отказались.

Ранее Ирина рассказывала в интервью «Комсомолке», что «Михутка» появился благодаря ее дочке. Подробнее об истории доброй «феи» можно почитать по ссылке.

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