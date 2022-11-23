«Жизнь удалась!»: откровения сотрудницы женской колонии для рецидивисток

Ирина Плешкова, замдежурного помощника начальника колонии №11 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Влада, если ты видишь, что я надела форму и берцы - лучше не нарывайся: это уже не мама, а надзиратель колонии!», - говорит своей дочке Ирина Плешкова, сотрудница женской колонии номер №11.

Владе сейчас 10 лет, ее диагноз - «неспецифический генетический синдром» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ее жизнь делится на две части: по ту сторону колючей проволоки и по эту сторону. Там – преступницы-рецидивистки, которые мотают уже не первый срок и с ними нужно быть жесткой и беспринципной. Здесь – лапочка-дочка, особенный ребенок, ради которой она в свое время создала очень добрый проект «Михутка» - огромный плюшевый медведь в красных шортах и желтой майке исполняет мечты и дарит радость особенным детям и тяжелобольным взрослым, делая их хотя бы на капельку счастливее, от чего этот мир становится добрее.

«Михутка» - это медведь, который исполняет мечты особенных детей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как рыба в воде

- Ирина, как ты вообще сочетаешь в себе все это – женская колония и добрый проект «Михутка»? Мне кажется, что люди, работающие с заключенными должны быть жесткими, резкими, иначе там просто пропадешь…. Как не слиться с уголовной средой?

- По гороскопу я рыба, - неожиданно отвечает сотрудница колонии. - Символ этого знака – две рыбы, плывущие в разные направления. Вот отсюда, видимо, и все мои противоположности. Когда я заступаю на сутки в колонию – очень строгая, требовательная, как только выхожу из-за колючей проволоки – мягкая и любящая. И – там, и-там, как рыба в воде.

- Как тебя, хрупкую девушку, угораздило устроиться работать в колонию?

- Это семейная традиция. Отец у меня всю жизнь проработал в колонии, поэтому в «исправительном режиме» я с самого детства. Хотя по профессии - бухгалтер, но, честно сказать, дебет с кредитом у меня не сошелся ни разу. В 17 лет папа спросил меня, где я хочу учиться - на маркетинге или в учетно-финансовом? Тогда мне показалось, что учетно-финансовый звучит гораздо солидней...

По профессии Ирина - бухгалтер, но дебет с кредитом у нее ни разу не сошелся. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Солидней, чем работать в колонии?

- Да! (смеется). Но, обучаясь в университете, я думала – куда я попала? Попала – это звучит очень точно в данном случае. В итоге по профессии я не работала ни дня. К счастью, попала в колонию. Работать, я имею в виду. К счастью – потому что мне это нравится.

По ту сторону колючей проволоки

- За что ты отвечаешь в колонии?

- По должности я помощник дежурного, осуществляю режим и надзор за заключенными, провожу обыскные мероприятия, контролирую, чтобы не было конфликтов, сопровождаю заключенных на прогулки и т.д.

- Оружие вам выдают?

- Заступая на службу, мы получаем газовые баллончики, наручники, резиновую палку и элекрошокер.

- Какие требования к внешнему виду?

- Волосы должны быть собраны в пучок, надевать сережки нельзя, краситься тоже не особо приветствуется, поэтому я сделала перманентный макияж.

- Бытует мнение, что с заключенными женщинами хлопот намного больше, чем с мужчинами…

- С женщинами в принципе всегда и везде сложнее, чем с мужчинами. Даже находясь в колонии, они часто ведут себя по принципу: «Я же девочка…». Хотя здесь нет девочек, здесь только заключенные…

- Расскажи, как арестантки живут в колониях – чем занимаются, что едят…

- В колонии существует установленный распорядок дня. Подъем в 6.00, зарядка, завтрак. Потом те, кто трудоустроен, идут на работу в швейный цех. Инвалиды и пенсионеры занимаются отрядной работой, наводят порядок, смотрят телевизор, вяжут и т.д. Некоторые из арестанток учатся в школе – это те, кто не имеет оконченного среднего образования. Например, одна из осуждённых сейчас в 6 классе, в то время как ее дочь, на минуточку, уже в 9-ом! Часть заключенных обучаются в училище на швей. То есть на свободу они выйдут с образованием и новой профессией. Что касаемо гигиены: в душ осужденные ходят каждый вечер, кроме того, три раза в неделю предусмотрена баня. Всех их обеспечивают медицинским обслуживанием, трехразовым питанием. На завтрак - каша, хлеб – его, кстати, пекут в колонии, очень вкусный, масло, молоко, яйца вареные, творожные запеканки. На обед – первое, второе, третье, компот или кисель. И на ужин – чаще всего рыба в разном приготовлении и гарнир.

- И за что чаще всего арестантки получают «путевку» на подобный «курорт»?

- В нашей колонии отбывают срок рецидивистки, у которых уже не первая судимость. Большая часть из них сидят за распространение наркотиков. Но есть и убийцы.

- Многие раскаиваются?

- Поголовно! У каждой есть библия, они постоянно молятся, многие бьют себе в грудь, что их незаконно осудили. Когда выходят на свободу, все до единой говорят: «Ирина Евгеньевна, прощайте, я сюда больше не вернусь!».

- В итоге, какой процент возвращается обратно?

- Такой статистики не ведем. Но, к сожалению, многие возвращаются к нам…

- Как приходится вести себя, чтобы рецидивистки если и не боялись, то хотя бы уважали?

- Все зависит от ситуации. Да, нередко приходится играть роль злого надзирателя. Где-то прикрикнуть. Где-то… сильно прикрикнуть. А где-то и поговорить просто по-человечески. В первую очередь они должны не бояться, а уважать.

- А сильно прикрикнуть – это трехэтажным матом?

- Нет. Нецензурная брать с обеих сторон запрещена, поэтому приходится подбирать цензурные, но эффективные обороты. Вообще, осужденных мы называем по фамилиям, на Вы. Они нас называют по имени-отчеству.

- Все фамилии знаешь наизусть?

- Сейчас у нас содержатся 168 осужденных, да, знаю практически всех – в лицо, по фамилиям и кто за что сидит.

- Есть «выдающиеся» персонажи?

- Конечно, например, у нас отбывает наказание цыганка, которая считает, что ее незаконно осудили: постучалась в дверь, на 30 тысяч рублей наворожила светлого будущего, но, уверяет, что женщина сама эти деньги в благодарность отдала, а ей теперь три года отбывать. Это из легких случаев. Есть и «тяжеловесы» - например, женщина, на счету которой 11 убийств. Причем с вида очень милая, никогда и не подумаешь о ней плохого, если не знаешь ее историю... Или, например, две подружки, которые сидят за групповое изнасилование мужчины. Есть у нас и заключенная с рекордным сроком наказания, который у женщин редко бывает - получила 20 лет за расчленение нескольких человек. Причем содержится она в строгих условиях, так как колоний строгого режима для женщин не существует.

- А что такое строгие условия в женской колонии?

- Это полностью изолированное содержание.

- То есть в камере-одиночке? Говорят, что нет ничего страшнее…

- На самом деле, разные люди совершенно по-разному переносят одиночество. Одни, попадающие за провинность в штрафной изолятор на несколько суток, действительно на стены начинают лезть – провоцируют, кричат, громят, ломают, угрожают… Другие занимаются спортом – качают пресс, приседают и т.д. Третьи - читают книги. Например, та самая осужденная за убийство и расчленение каждый день учит по стихотворению – говорит, чтобы мозг развивался. Она, кстати, будет куда начитаннее многих…

- Наверное, книги по анатомии у нее в приоритете, - пытаюсь пошутить. – Кстати, кто выбирает литературу для чтения для заключенных?

- Этим занимаются оперативные работники - просматривают, чтобы в книгах не было ничего провоцирующего, экстремистского. Как правило, это романы, детективы, классика.

- Драки бывают?

- Назовем их конфликтные ситуации. Это же большой «дружный» женский коллектив. Причин множество - одна не так на другую посмотрела, не то сказала, не поделили быт…

- Бывают, что зэчки угрожают сотрудникам колонии?

- Да, бывает. Но нужно понимать, что это женщины… Это мужик сказал -мужик сделал, а тут многое на эмоциях, просто гормональный фон порой зашкаливает.

- Мужья, оставшиеся на свободе, ждут своих осужденных жен?

- Есть те, кто ждет, приезжает, привозят передачки. Но, бывает, и обратное. Тогда наши «девочки» обижаются и даже берут обратно девичью фамилию – сколько таких случаев было…

По эту сторону колючей проволоки

- Ирина, по эту сторону колючей проволоки у тебя совершенно другая жизнь, в которой ты создала уникальный проект «Михутка». Он отнимает почти все свое свободное время, силы и энергию. Зачем тебе это нужно? Чего-то не хватает в этой жизни?

- На самом деле, я счастливый человек, мне в жизни хватает всего! У меня есть все, о чем я мечтала. А Михутка появился благодаря моей дочке – сейчас Владе 10 лет. Когда она родилась, то казалась вполне здоровым ребенком. Но потом у нее началась проявляться задержка развития. Села она только в годик, поползла – в полтора. Неврологи один за другим ставили диагнозы перинатального поражения. Я всю себя посвятила ее реабилитации, где мы только не были – изъездили всевозможные российские центры, чем только не занимались – от физкультуры и лечения током до плавания с дельфинами и иппонотерапией. Когда дочке было около трех лет, нам поставили окончательный диагноз - «неспецифический генетический синдром». К этому моменту я уже активно общалась с другими родителями особенных детей. И подумала – а почему бы не создать такой проект, в котором мы будем исполнять мечты наших особенных ребятишек, ведь их жизнь часто ограничена четырьмя стенами.

«Михутка» в УФСИН по АК

- И о чем мечтают дети? Какие их желания исполняли?

- Например, у нас в Барнауле есть мальчик по имени Давид. Он прикован к инвалидной коляске из-за ДЦП, но при этом у него полностью сохранный интеллект. У ребенка была мечта – встретиться с настоящим генералом. И мы осуществили это - руководитель УФСИН по Алтайскому краю, генерал Валерий Усачев лично пожал руку парнишке. Радости ребенка просто не было предела! Или вот еще пример – мальчик-инвалид мечтал полетать на настоящем самолете. И Михутка помог в этом! А одна особенная девочка, мечтающая стать моделью, почувствовала себя настоящей суперзвездой, когда стилисты сделали ей прическу, макияж, нарядили в красивую брендовую одежду и провели фотосессию. Глаза ребенка светились счастьем! А особенный мальчик Паша решил подарить эмоции другим людям – он катался на лимузине по городу и, выходя из него, дарил девушкам цветы вместе с Михуткой, получая взамен улыбки и обнимашки.

Валерий Усачев, начальник УФСИН по Алтайскому краю встретился с ребенком, который мечтал увидеть настоящего генерала. Фото: УФСИН по АК

- У многих особенных детей есть мечта встретиться со звездами. Как вы это организуете?

- Выходим на директоров звезд. И они очень часто довольно несговорчивые. Хотя сами артисты, как правило, оказывается очень отзывчивым и с открытым сердцем встречается с нашими ребятишками. Так, наши особенные детки встречались с Сергеем Жуковым, Константином Хабенским, Бастой, Ольгой Бузовой, Егором Кридом, актером Александром Петровом – и это далеко не весь список. А в апреле 2023 года на 5-летие проекта «Михутка» к нам приедет Дима Билан – он очень впечатлялся встречей и пообещал поддержать нас!

- За все это приходится платить?

- Нет, основное правило нашего проекта – мы никогда ни с кого не берем денег! Наша главная цель – дарить радость! Кстати, побывать в костюме Михутки может каждый – мы это только приветствуем! Наш добрый медведь – это собирательный образ. И чем больше людей подключается к проекту, тем больше добра становится в этом мире.

- Знаю, что Михутка навещает тяжелобольных детей и взрослых…

- Да, раз в две недели Михутка приезжает в детскую онкологическую больницу и в паллиативное отделение, где на поддерживающей терапии находятся люди с 4 степенью рака. По сути, они доживают там свои последние дни. Но когда к ним в палату врывается хамовитый Медведь, заставляет встать с кровати, на 8 марта дарит цветы, на Новый год заставляет рассказывать стихи, танцует с ними танго - в них словно снова возгорается потухающий огонек жизни, они улыбаются, смеются, радуются! Однажды в паллиативном отделении нам встретилась совсем юная девушка. Она начала обнимать медведя, плакала и приговаривала: «Миша, Мишенька!». Михутку в тот момент настолько охватили эмоции, что он даже снял голову. Когда приехали туда снова через две недели, оказалось, что девушка уже умерла… но до сих пор стоит в глазах, какой счастливо она была в тот момент.

Ирина ради дочки создала очень добрый проект «Михутка» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- «Михутка» занимает много времени и моральных сил. Для чего тебе это нужно?

- Мне в этой жизни нравится больше отдавать, чем брать. К тому же, моя работа часто связана с негативом, а тут я наполняюсь.

- Как считаешь, женщине нужно быть сильной?

- Я могу судить только по себе. Вы, наверное, знаете поговорку – я и лошадь, я и бык, я баба и мужик. Это про меня, я всегда была сильной и позитивной. Мой жизненный принцип – встала, отряхнулась, пошла дальше, ничего страшного. Даже когда я устроилась на работу, то никому не сказала, что у меня особенный ребенок. Зачем? Чтобы меня жалели?

- Тебе не нужно, чтобы тебя жалели?

- Нет. У меня были случаи, когда люди, узнав о моем особенном ребенке, говорили: «Ир, держись!». В этот момент очень хотелось сказать в ответ: «Да вы себя пожалейте!». У меня все нормально, меня не надо жалеть, у меня в жизни все прекрасно. Благодаря своей дочке я увидела многих звезд, поездила по разным городам, побывала на море, полетала на воздушном шаре – все это было только ради нее.

- Есть у тебя девиз по жизни?

- Жизнь удалась!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Страшнее бабы зверя нет». Как алтайские заключенные расправлялись с мужьями

В арсенале мстительниц были ножи, поленья, топоры, зажигалки и даже тюль (подробнее)