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Звезды15 сентября 2022 7:10

Актер Александр Петров встретился с особенным мальчиком из Барнаула

Он пригласил его в ресторан на Рублевке
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Егор, Александр Петров и Михутка в Москве. Фото: предоставлено организаторами акции

Егор, Александр Петров и Михутка в Москве. Фото: предоставлено организаторами акции

Известный российский актер Александр Петров осуществил мечту юного барнаульца. В Москве он встретился с мальчиком Егором.

Встреча поклонника с его кумиром стала возможной благодаря благотворительной организации «Михутка». Александр пригласил Егора в один из пафосных ресторанов Барвихи. Кстати, именно в этом районе нес службу герой Петрова в сериале «Полицейский с Рублевки» Гриша Измайлов.

– Очень глубокий, тонкий и очень разговорчивый парень в неприметной черной кофте с капюшоном, который 2,5 часа проболтал с Михуткой и Егором о любви к Алтаю, своем творчестве, планах и благотворительности, - рассказывают организаторы об актере.

Кстати, Александр на самом деле давно занимается благотворительностью, он является другом фонда «Дом с маяком». Что же касается Егора, то он остался в полном восторге от общения с Петровым.