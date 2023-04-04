«Были два сыночка-близнеца, а остался один...»: жительница Барнаула винит врачей в смерти малыша

По факту трагедии Минздрав организовал служебную проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях Барнаула разразился очередной скандал: жительница города Александра обвинила врачей больницы в гибели её двухмесячного ребенка. Женщина поступила в медучреждение с сыновьями-близняшками, и один из них буквально сгорел за неделю. Подробности происшествия мама погибшего мальчика рассказала в паблике Barnaul22.

13 марта женщина с ребенком попала в инфекционное отделение первой больницы Барнаула по адресу Попова, 31. Малышу поставили диагноз бронхиолит.

- Отношение ужасное у всего медперсонала, исключая девочек медсестёр, которые заступают на ночное дежурство. Брали кровь из вены, выгнали за дверь, на руке ребёнка остался огромный синяк. Уколы ставят иголками точно не для детской кожи. А ещё тараканы, грязь... Но это, как оказалось, не самое страшное, что может там произойти, - говорит мамочка.

Вскоре инфекцию подхватил и второй из близнецов, который находился дома с папой. 15 марта вся семья оказалось в больничных стенах. То, что происходило далее, иначе как адом не назовешь… Второму малышу стали ставить антибиотики и назначили ингаляции, однако эффекта лекарства не приносили. Уже на третий день он начал задыхаться - кожа стала темно-бордового цвета. Мамочка вспоминает, что в момент приступа у нее вся жизнь пробежала перед глазами…

- Муж выбежал в коридор и позвал врачей, прибежала медсестра. В этот момент мой ребёнок начал потихоньку дышать, так как я сама ему оказала доврачебную помощь в палате. Медсестра, увидев, что ребёнок начал дышать, сказала «Всё хорошо, он же дышит», - продолжила Александра.

В палату вызвали заведующую отделением, она сказала, что ребенок «раздышался», назвав это нормальным явлением. Никакой помощи малышу, со слов пациентки, оказывать не стали и ушли. Уже на следующий день изо рта ребенка пошла пена, температура зашкаливала, а приборы для измерения сатурации якобы отключались. К вечеру малыш был уже в крайне тяжелом состоянии.

- Ребёнок начал задыхаться, муж побежал за медиками. Я пыталась оказать сама первую помощь своему малышу. Забежала медсестра, увидела, что ребёнок синего цвета, испуганно выбежала за врачом <…> В этот момент ребёнок синел у меня на руках, пытаясь продохнуть, но не смог. Ребёнок обмяк у меня на руках, - продолжила жительница Барнаула.

Мальчика в срочном порядке перевезли в реанимацию. Около 50 минут родители не знали, что происходит с сыном, а затем вышел реаниматолог и сообщил, что спасти младенца не смогли.

- Малышу было два месяца, были два сыночка-близнеца, а остался один, - говорит мамочка.

По словам Александры, в заключении о смерти говорится, что ребенок умер от пищевой асфиксии. Она считает, что в его гибели могут быть виноваты врачи – якобы не оказали вовремя первую неотложную помощь и не стали проводить реанимацию прямо в палате, когда каждая минута была на счету.

Другая версия

А тем временем, в соцсетях появилась иная версия произошедшего. Женщина, которая якобы лежала в одной палате с потерявшей ребенка матерью, рассказала, что мамочка могла кормить младенца коровьим молоком.

- Вину с себя таким образом хочет снять и врачей обвинить. Эта мать поила коровьим молоком своих детей, которое ей приносили ежедневно в термосе. Врачам не говорила об этом. На вопрос «Почему?», ответ был, что «Врачам не надо знать». Сама видела, как до неимоверных размеров раздувался животик у мальчишек. Врачи делали клизмы - у них один творог выходил, - отметила другая пациентка.

Кроме того, со слов женщины, Александра якобы не слушала врачей и снимала с малыша кислородную маску, в которой он по назначению врача должен был находиться почти все время.

Как сообщили в Минздраве Алтайского края, по факту трагедии организована служебная проверка, по результатам которой будет вынесено решение. Пока говорить о причинах трагедии рано, нужно дождаться судебно-медицинской экспертизы. Министерство принесло свои соболезнования родным и близким малыша.

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