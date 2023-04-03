Утопила в раковине, пока сестра была в другой комнате. Стали известны подробности убийства младенца на Алтае

По данным следствия, мать утопила грудничка в своей квартире Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается расследование резонансного преступления – в Новоалтайске молодая мать утопила своего сына, которому от роду было чуть больше месяца. По данным источников «КП», все произошло в квартире ее сестры.

Отцом ребенка был сожитель 18-летней девушки. Малыш появился на свет в конце февраля, но пара так и не была расписана. Молодая мама часто жаловалась на усталость и нежелание ухаживать за сыном. 31 марта, когда все случилось, женщина попросила свою сестру помочь с ребенком. Дома они остались вдвоем с мальчиком, отец ребенка в этот момент отсутствовал.

Когда родственница находилась в другой комнате, женщина утопила грудничка в раковине. Семья, в которой произошла трагедия, не состояла на учете в органах профилактики. Ранее 18-летняя девушка не попадала в поле зрения правоохранителей.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как рассказала «КП» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, девушку заключили под стражу. Сейчас она находится в СИЗО. Правоохранители продолжают устанавливать мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Новоалтайска, проверяется работа системы органов профилактики.

Напомним, ранее в Алтайском крае мать сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах своего восьмилетнего сына. Она облила девочку горючей жидкостью и поднесла пламя.

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