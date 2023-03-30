В Горном Алтае клещи уже вышли на «охоту»

В Алтайском крае еще не зарегистрировали обращений в больницы из-за присасывания клещей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай уже проснулись клещи. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии принесли на исследование первого в текущем сезоне членистоногого. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

К медикам обратился 13-летнйи подросток. По его словам, клещ присосался во время прогулки на Тугаю, а значит членистоногие уже активны в черте города. Напомним, первым от присасывания клеща в Республике Алтай в этом сезоне пострадал житель Чемальского района. Он не выезжал за пределы населенного пункта и заметил на себе членистого еще 15 марта.

В Алтайском крае еще не зарегистрировали обращений в больницы из-за присасывания клещей. При этом жители региона пострадали от членистоногих на отдыхе в Турции, Таиланде и Горном Алтае. Заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Чаще всего первые активные клещи регистрируются в третьей декаде марта, а также первой декаде апреля в предгорных районах края и южной лесостепи. Это окрестности Рубцовска, Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском и других районах.

Напомним, по итогам эпидсезона 2022 года в Алтайском крае почти 10 тысяч человек обратились в поликлиники по поводу присасывания клещей. Из них 25 жителей региона заболели клещевым вирусным энцефалитом.

Специалисты напоминают, что во время выездов на природу нужно носить защитную одежду, применять репелленты. При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

– Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, – отметили в Роспотребнадзоре.

Клещей исследуют в вирусологических лабораториях. Список адресов можно найти здесь.

Ранее мы также рассказывали о том, что у жителей региона есть возможность поставить прививку от энцефалита. Бесплатно это могут сделать дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое же могут поставить вакцину за деньги.

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