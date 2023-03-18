На Алтае зарегистрировали первый в 2023 году случай укуса клеща

Ежегодно первые активные клещи регистрируются в третьей декаде марта – первой декаде апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый укус клеща в этом сезоне зарегистрировали в Республике Алтай. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Жителя Чемальского района клещ укусил 15 марта. По словам мужчины, он не выезжал за пределы населенного пункта.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи уже появляются в тех местах, где сошел снег.

– При обнаружении на себе клеща следует как можно быстрее снять его с себя, тем самым вы уменьшите риск заражения клещевыми инфекциями, – пояснили в ведомстве.

Пока о пострадавших от клещей в Алтайском крае в этом году не сообщалось. По итогам эпидсезона 2022 года в регионе вывили 9952 человека, обратившихся в поликлиники края по поводу присасывания клещей. Из них 25 жителей края заболели клещевым вирусным энцефалитом.

Ежегодно первые активные клещи регистрируются в третьей декаде марта – первой декаде апреля в предгорных районах края и южной лесостепи (окрестности Рубцовска, Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и других районах).

– В 2023 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей и ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере – проведении иммунизации против клещевого энцефалита. Прививки снижают риск заражения, защищают от появления осложнений, – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы писали о том, что бесплатно получить прививку от энцефалита могут дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое население может получить вакцину платно. В первый год требуется два компонента (если еще не получен первый, то можно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в 1 месяц). Далее потребуется однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.

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