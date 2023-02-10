Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2023 7:00

Успеть до весны: жителям Алтайского края предлагают привиться от клещевого энцефалита

На конец марта уже прогнозируют начало активности клещей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
До весны можно успеть поставить все необходимые вакцины

До весны можно успеть поставить все необходимые вакцины

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году специалисты вновь прогнозируют высокую численность и активность клещей в Алтайском крае. Сейчас самое время успеть поставить прививку от опасного энцефалита.

– Клещевой вирусный энцефалит – тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему и приводящая к развитию парезов и параличей, - говорят в управлении Роспотребнадзора.

При самом худшем сценарии развития заболевания может быть летальный исход. Так что не стоит пренебрежительно относиться к собственному здоровью и здоровью близких. Как правило, если человек решает привиться от клещевого энцефалита, то начинать стоит еще в конце года – в ноябре-декабре. Сейчас же они уже должны получить второй компонент, а те, кто продолжает – проходят ревакцинацию.

– Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию против КВЭ до середины марта, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей. В последние годы начало сезона активности клещей отмечалось в третьей декаде марта – первой декаде апреля, - подчеркивают в ведомстве.

Как показывает наблюдение, сейчас эти маленькие кровопийцы еще спят в почвенной подстилке, но как только установится стойкая плюсовая температура и появятся первые проталины, клещи начнут выбираться на поверхность и тогда уже есть вероятность принести его домой, либо на себе, либо на шерсти собаки. Причем такие случаи уже бывали: в конце декабря 2022 года в Горном Алтае местная жительница сняла со своего питомца живого клеща.

Если же говорить о людях, то за прошлый год только на территории Алтайского края к медикам обратились почти 10 тысяч человек, пострадавших от присасывания клещей. 25 (в том числе четыре ребенка), заболели энцефалитом. У 24% были отмечены тяжелые формы заболевания.

– Это свидетельствует о циркуляции в природе высоковирулентных штаммов вируса клещевого энцефалита, - поясняют специалисты.

И не стоит забывать о соседней Республике Алтай, куда наши жители часто отправляются на отдых. Эта территория также относится к зоне эндемичной по клещевому энцефалиту. В прошлом году там заболели девять человек. Чаще всего осложнения встречаются у детей.

Бесплатно получить прививку от энцефалита могут дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое население может получить вакцину платно. В первый год требуется два компонента (если еще не получен первый, то можно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в 1 месяц). Далее потребуется однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.

Привиться против клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства, работы или учебы. К примеру, в Барнауле разные виды вакцин доступны в ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС». Стоимость от 1100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае в декабре с собаки сняли живых клещей

Принято считать, что октябрь – это уже крайний срок, когда клещи проявляют какую-либо активность, но оказывается, в редких случаях они могут проснуться и выйти на «охоту» даже зимой, в лютые морозы (подробнее)

Интересное