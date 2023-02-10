До весны можно успеть поставить все необходимые вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году специалисты вновь прогнозируют высокую численность и активность клещей в Алтайском крае. Сейчас самое время успеть поставить прививку от опасного энцефалита.

– Клещевой вирусный энцефалит – тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему и приводящая к развитию парезов и параличей, - говорят в управлении Роспотребнадзора.

При самом худшем сценарии развития заболевания может быть летальный исход. Так что не стоит пренебрежительно относиться к собственному здоровью и здоровью близких. Как правило, если человек решает привиться от клещевого энцефалита, то начинать стоит еще в конце года – в ноябре-декабре. Сейчас же они уже должны получить второй компонент, а те, кто продолжает – проходят ревакцинацию.

– Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию против КВЭ до середины марта, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей. В последние годы начало сезона активности клещей отмечалось в третьей декаде марта – первой декаде апреля, - подчеркивают в ведомстве.

Как показывает наблюдение, сейчас эти маленькие кровопийцы еще спят в почвенной подстилке, но как только установится стойкая плюсовая температура и появятся первые проталины, клещи начнут выбираться на поверхность и тогда уже есть вероятность принести его домой, либо на себе, либо на шерсти собаки. Причем такие случаи уже бывали: в конце декабря 2022 года в Горном Алтае местная жительница сняла со своего питомца живого клеща.

Если же говорить о людях, то за прошлый год только на территории Алтайского края к медикам обратились почти 10 тысяч человек, пострадавших от присасывания клещей. 25 (в том числе четыре ребенка), заболели энцефалитом. У 24% были отмечены тяжелые формы заболевания.

– Это свидетельствует о циркуляции в природе высоковирулентных штаммов вируса клещевого энцефалита, - поясняют специалисты.

И не стоит забывать о соседней Республике Алтай, куда наши жители часто отправляются на отдых. Эта территория также относится к зоне эндемичной по клещевому энцефалиту. В прошлом году там заболели девять человек. Чаще всего осложнения встречаются у детей.

Бесплатно получить прививку от энцефалита могут дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое население может получить вакцину платно. В первый год требуется два компонента (если еще не получен первый, то можно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в 1 месяц). Далее потребуется однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.

Привиться против клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства, работы или учебы. К примеру, в Барнауле разные виды вакцин доступны в ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС». Стоимость от 1100 рублей.

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Принято считать, что октябрь – это уже крайний срок, когда клещи проявляют какую-либо активность, но оказывается, в редких случаях они могут проснуться и выйти на «охоту» даже зимой, в лютые морозы (подробнее)