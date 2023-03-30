Жительница Алтая облила кипящим супом подругу и ее брата

Все произошло весной 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае к реальному лишению свободы приговорили женщину, которая облила горячим супом двоих людей. Эксперты пришли к выводу, что кипяток может являться предметом, используемым в качестве оружия. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Все произошло весной 2022 года. Как установили во время следствия, пьяная жительница села Алтайское поругалась с подругой и ее братом. Недолго думая, она взяла с плиты кастрюлю с кипящим супом и плеснула на подругу, после чего вылила остатки на ее брата.

Сельчанка получила серьезные повреждения – термический ожог II степени шеи, туловища, верхних конечностей площадью 40 % поверхности тела, что оценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Ее брат пострадал не так сильно: здоровью был причинен вред средней тяжести.

– Квалифицируя указанные преступные действия подсудимой, суд пришел к выводу, что имело место применение предмета, используемого в качестве оружия, поскольку исходя из совокупности собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, телесные повреждения подсудимая нанесла потерпевшим с помощью только что вскипяченной воды – кипятка, – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что кипяток создает реальную угрозу для жизни человека, а женщина умышленно облила горячим супом подругу и ее брата.

Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в свою законную силу.

Ранее мы писали о том, что другая жительница Алтайского края жестоко убила подругу, используя сразу два ножа. Женщина нанесла 29 ударов, ее приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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