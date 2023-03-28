29 ударов двумя ножами: жительница Алтая зверски убила подругу из-за ревности

Женщину осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабарском районе Алтайского края женщина жестоко убила подругу. В ход пошли сразу два ножа, которыми она нанесла 29 ударов. Подробности преступления рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Все произошло осенью прошлого года по классическому сценарию - выпивали вместе и вдруг поссорились. Женщине не понравились то, что про нее сказала приятельница, поэтому она не менее четырех раз ударила ее по голове предметом, который не установило следствие. На этом сельчанка не успокоилась, схватила два ножа и поочередно ранила ими знакомую минимум 29 раз. Удары наносила в шею и тело, в итоге пострадавшая скончалась на месте происшествия: колото-резанные раны вызвали обильную кровопотерю.

Сельчанку задержали, однако сначала она утверждала, что убить подруг мог ее муж. Но вскоре во всем призналась, пояснив, что причиной зверского поступка стала ревность.

– Данные показания и были взяты судом в основу приговора, так как они в согласованности с другими исследованными в ходе рассмотрения доказательствами свидетельствовали о виновности подсудимой в совершении преступления, – пояснили в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что другая жительница Алтайского края в ярости до смерти забила мужа мясорубкой. Трагедия произошла в селе Кучук в семье, которая до этого пыталась начать новую жизнь. Сотрудники женских исправительных колоний отмечают, что среди заключенных немало тех, у которых в момент вскипевшей обиды кухонный нож или другой предмет превращался в орудие убийства. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, в Алтайском крае к условному сроку приговорили мужчину, который ранил друга ледорубом и ножом, выхватив это оружие у приятеля, который сам хотел нанести удары. Любопытно, что пострадавший просил не слишком строго наказывать приятеля, потому что признался, что сам виноват в конфликте.

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