В Бийске задержали подозреваемого в повреждении звезды и БМП в Парке Победы

Показания подозреваемого проверили на месте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали 20-летнего подозреваемого в повреждении памятных объектов в парке Победы в Бийске. Об этом сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, утром 25 марта молодой человек находился в Парке Победы в Бийске и повредил конструкцию «Звезда» и часть боевой машины военных лет.

– Данные объекты посвящены памяти героям, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны. Своими действиями молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину, – подчеркнули в СК.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 20-летнйи местный житель. Его задержали, следователи уже проверили показания парня на месте, готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

«Я искренне сожалею, приношу свои самые глубочайшие извинения. Я ужасен», – отметил молодой человек.

Ранее по поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбуждали уголовное дело. Руководитель регионального СУ СК подготовит доклад для главы ведомства. Расследование продолжается.

Добавим, что танк Т-72 и боевую машину пехоты в бийском парке Победы установили в 2016 году. В алтайский наукограда технику доставили благодаря Фонду социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева. Ранее с инициативой установки к нему обратились ветераны локальных войн.

Напомним, это не первый случай вандализма в Алтайском крае. В ночь на 30 января в Барнауле молодой человек испортил нсеколько стендов на аллее памяти погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Вскоре местного жителя задержали, возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд.

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