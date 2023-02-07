Алтайский губернатор Виктор Томенко назвал случай вандализма в Аллее памяти вопиющим

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой регионального СК Игорем Колесниченко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой регионального СК Игорем Колесниченко по поводу поврежденных памятных табличек на Аллее памяти воинам-десантникам в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Напомним, в ночь с 29 на 30 января неизвестные повредили на улице Малахова мемориальные табличкам с изображением воинов-десантников. Позже правоохранители установили подозреваемого в вандализме. Выяснилось, что житель Барнаула в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара с друзьями. Из хулиганских побуждений он начал бить стенды руками и ногами. В итоге три баннера оказались пробиты насквозь. Молодому человеку предъявили обвинение.

– Считаю факт вандализма вопиющим, поэтому прошу правоохранительные органы разобраться в нем самым тщательным образом, - отметил в разговоре с главой СК Виктор Томенко.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме.