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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:30

В Барнауле возбудили дело по факту повреждения стендов на аллее десантников

Ранее за поимку вандалов пообещали вознаграждение
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Расследование дела находится на контроле главы полиции

Расследование дела находится на контроле главы полиции

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле по факту повреждения баннеров на аллее героев-десантников возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, расследование дела находится на контроле главы полиции.

Дело возбуждено по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Расследование находится на контроле главы управления, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных.

- Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просим позвонить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, - отметили в полиции.

Ранее в краевой столице объявили вознаграждение за поимку вандалов. За ценную информацию обещают 500 тысяч рублей.

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Речь идет об осквернивших баннеры десантников (подробнее)