В Барнауле возбудили дело по факту повреждения стендов на аллее десантников

Расследование дела находится на контроле главы полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле по факту повреждения баннеров на аллее героев-десантников возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, расследование дела находится на контроле главы полиции.

Дело возбуждено по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». Расследование находится на контроле главы управления, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных.

- Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просим позвонить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, - отметили в полиции.

Ранее в краевой столице объявили вознаграждение за поимку вандалов. За ценную информацию обещают 500 тысяч рублей.

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