Эльвира с дочерью Анастасией, которой на момент катастрофы был всего один годик. Скриншот «Жди меня» на НТВ от 24.03.2023

28 мая 1995 года разрушительное землетрясение всего за 17 секунд стерло с лица земли поселок Нефтегорск в Сахалинской области. Тогда под обломками погибли 2040 человек из 3197, живших в населенном пункте. Одной из тех, кто оказался в эпицентре трагедии, была и нынешняя заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай Эльвира Гуляева. Уже более 25 лет женщина пытается найти мужчину, который на свой страх и риск вытащил из-под завалов ее годовалую дочь.

Погребенные «корабли»

Эльвира с дочерью Анастасией, которой на момент катастрофы был всего один годик, обратились в программу «Жди меня» на НТВ. В эфире передачи Эльвира рассказала, каким был ее родной поселок, в котором она родилась и выросла.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай Эльвира Гуляева. Скриншот «Жди меня» на НТВ от 24.03.2023

- Говорили, что наши 17 пятиэтажных многоквартирных домов похожи на белые лайнеры. Поэтому называли их корабли. Мой дом был крайним. В нем я и проживала до трагедии, - рассказала Эльвира и показала съемочной группе видеозапись. На ней показана панорама поселка, те самые «корабли», детский сад №2 и его маленькие воспитанники, а также молодая Эльвира с синей коляской, в которой лежала годовалая Настенька. Это видео отец чиновницы снял буквально за две недели до трагедии.

- Большинство из детей (на видеокадрах, прим. ред.) погибли, - добавила Эльвира Гуляева.

Катастрофа произошла ночью. Женщина вспомнила, как в тот вечер она вернулась домой и решила почитать: легла в ванную, а с собой прихватила томик советского детектива. В это время в большой комнате спала малышка, а в дальней комнате – родители Эльвиры.

- Я очень любила читать перед сном, но в тот вечер чтение не пошло. Я вышла из ванны, закрыла газовую колонку. Услышала, что отец встал в дальней комнате, развернулась, и последнее, что увидела – как от стены отодвигается холодильник и летит на меня, - пояснила гость передачи.

Это был только первый толчок… За ним последовали другие, более разрушительные. Мощность катастрофы в эпицентре превысила семь балов. Прошло менее минуты, и дома сложились, будто карточные. По словам Эльвиры, её одноклассница видела, как здания сначала подпрыгивали, а потом осыпались.

- А дальше удары, удары, удары. Я закричала, вдалеке ответил отец, а потом заплакала Настя. Сложились пять этажей, а мы жили на первом. Начался кошмар: не понимаешь, куда двигаться. Я полезла в одну сторону – бетон, в другую – арматура торчит со всех сторон. Протыкала ноги, обдиралась. Настя продолжала кричать, и я понимала, что она где-то рядом, - пояснила Эльвира Гуляева.

Такой малышкой в то время была дочь Эльвиры Гуляевой. Скриншот «Жди меня» на НТВ от 24.03.2023

Как оказалось, на детскую кроватку упала плита: подушечка, одеяльце и все, что было в кровати, оказалась под бетоном. Эльвире удалось доползти до детской кроватки и собрать всю волю в кулак. История про внезапный прилив сил, когда мать видит, что её дите в опасности – не выдумка: женщина голыми руками сломала толстые прутья кроватки и вызволила малышку, прижав к груди.

- Это огромное счастье, что я смогла добраться до ребенка. Ночью была минусовая температура. Из-под завалов доставали много ребятишек, у которых не было внешних повреждений, но они погибли от переохлаждения, - отметила героиня передачи.

Осмотревшись по сторонам, молодая мама поняла, что они находятся в месте, которое когда-то было коридором их квартиры. Там ей удалось отыскать отцовскую куртку, в которую она завернула дочь. Вещь согревала ребенка в течение суток. Добраться до родителей не получалось: плита, упавшая между комнатами, отделила Эльвиру от матери с отцом.

Неизвестный герой

Первым прилетел вертолет нефтяников, которые возвращались с вахты. Мужчины явно были шокированы увиденным: то, что когда-то было домом, было потеряно навсегда. Спасатели на тот момент еще не приехали, техники не было…

- Некоторые люди были близко к поверхности: кричали, протягивали руки из отверстий, но спасти их не могли – бетон. Слышали, как люди прощались, как погибали. Первым, кто услышал нас, был парень-солдат. Возле моего отца было небольшое отверстие, он [солдат, прим. ред.] опустил голову в эту дырку и говорит: «Здравствуйте». Между плитами образовался лаз, и он смог по звуку добраться до нас, но там трясло бесконечно, лаз мог сложиться в любую секунду. Солдат смог передать нам полбутылки воды, фонарь и ножовку по металлу. Когда я посветила вокруг, накатил мгновенный ужас – у меня над головой висели огромные бетонные камни на арматуре, и когда трясло, они раскачивались, - вспомнила замминистра сельского хозяйства Республики Алтай.

Отец Эльвиры с помощью ножовки начал распиливать бетон, чтобы в отверстие пролезла годовалая малышка. Пилить пришлось очень долго, так как арматура была толстой. Потом женщина смогла перебраться к родителям. Первой вытаскивали Настю: молодого спасителя за ноги вытаскивали, а он волочил за собой девочку, лежащую на куртке. Под завалами женщина и её родители провели еще какое-то время, после чего их достали спасатели. К спасательным работам подключались и выжившие – они сами вытаскивали родных из-под бетона, сами их хоронили.

До сих пор Эльвиру преследует кошмар: снится, будто в момент спасения Насти лаз рушится, и её дочь погибает… Но это всего лишь сон. На деле девочку удалось вытащить живой и невредимой. И все благодаря неизвестному герою, имя которого Эльвира даже точно не знает.

- Мама рассказывала о молодом парне, который спас меня. Если ты меня видишь, то я очень хочу с тобой встретиться и поблагодарить за то, что я жива, - обратилась в эфире передачи к неизвестному герою Анастасия.

Повзрослевшая Настя вместе с мамой хочет поблагодарить своего спасителя. Скриншот «Жди меня» на НТВ от 24.03.2023

О самом спасителе семье практически ничего неизвестно. Эльвира Гуляева помнит лишь его голос – мальчишеский, задорный. Есть информация, что его звали Сергей Новокщенов. Женщина не теряет надежды, что спаситель может увидеть программу и выйти с ней на связь. Она и её дочь очень ждут встречи!

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