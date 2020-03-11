Ученые просчитали вероятность сильных землетрясений на Алтае

В ближайшие годы сильных землетрясений на территории Республики Алтай не произойдет. К таким выводам пришли ученые СО РАН после многолетних исследований и наблюдений.

Горная система Республики, в частности Алтайские горы, продолжают смещаться к северо-западу страны примерно на один миллиметр в год, причем сейчас скорость этого смещения значительно ниже, чем еще 15 лет назад. В тот период в регионе только была заложена Алтае Саянская геодинамическая сеть космической геодезии. В наши дни она представляет собой комплекс из 25 пунктов GPS наблюдений.

Именно эта система в теперь уже далеком 2003 году зафиксировала сильнейший подземный толчок магнитудой 7,3 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло недалеко от райцентра Кош-Агачского района. Дрожь ощущалась даже на расстоянии сотен километров – в Бийске, Барнауле и даже в Новосибирске. После него было зафиксировано еще около 140 афтершоков. Человеческих жертв тогда удалось избежать, но село Бельтир, оказавшееся ближе всего к эпицентру, было практически уничтожено. Всего же в Республике было разрушено почти две тысячи жилых домов, пострадали 25 школ, 16 больниц, семь котельных, восстановление требовали инженерные сети, дороги. Кто-то из местных жителей после перенесенной стихии перебрался во вновь отстроенное поселение Новый Бельтир.

Столь мощное землетрясение было спровоцировано процессом горообразования. Его активная стадия продолжается в последние 5-10 миллионов лет и пока предпосылок к прекращению нет. Единственный положительный момент – процесс роста гор немного притормозил. И все же ежегодно в Республике Алтай регистрируется несколько десятков подземных толчков. Благо абсолютное большинство обычный человек даже не ощущает, их фиксирует только особо чувствительная техника.

По словам заведующего лабораторией физических проблем геофизики ИНГГ СО РАН, доктора физико-математических наук Владимира Тимофеева, сейчас на юго-востоке Горного Алтая в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения продолжается затухание постсейсмических смещений. Но так как скорость смещения горной системы в два раза ниже той, что была еще 15-16 лет назад, говорить о том, что на Алтае могут повториться сильные подземные толчки, не приходится.

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