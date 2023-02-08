«Комсомолка» пообщалась со знакомыми из Турции, которые рассказали о катастрофе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни внимание всего мира приковано к трагедии в Турции и Сирии. С каждым днем растет количество жертв мощного сокрушающего землетрясения. «Комсомолка» пообщалась со знакомыми из Турции, которые рассказали о катастрофе.

Под руинами

Один из знакомых корреспондента «КП» живет в городе Адыямане в Турции. Когда произошла катастрофа, он сам находился в Стамбуле, а его красивый город, фотографиями которого он часто делился, превратился в руины. 7 февраля наш знакомый написал, что семья его брата под руинами, и нет новостей. 8 февраля появилось горькое сообщение: «Мой младший брат, чей дом был разрушен из-за землетрясения в Адыямане и который боролся за жизнь под обломками, вместе с женой и четырьмя детьми были замучены…». Страшное горе обрушилось на тысячи семей в Турции и Сирии. На 8 февраля количество погибших превысило восемь тысяч человек…

Один из уроженцев Барнаула, живущий в город Кушадасы, поделился с «КП», что ему повезло - он живет в западной части Турции.

- Я спал, ничего не чувствовал. Тут часто потряхивает – обычное дело в Кушадасы, - рассказывает Егор. - Перед землетрясениями СМС присылают обычно. Если трясти будет сильно, то на телефон приходит специальное уведомление – экран телефона загорается красным цветом. Нас предупреждали, что в случае опасности нужно вставать в проем у несущих стен, искать места, которые могут стать чем-то вроде щита. К примеру, если шкаф упадет на небольшой стол, под ним можно будет спрятаться.

Егор говорит, что его разбудила встревоженная мама. Женщина чуть не поседела, пока пыталась дозвониться до сына.

- В каждом городе есть чат русских,- говорит наш земляк. - Все следят за обстановкой. Знакомая рассказала, что семья маминой подруги сейчас находится под завалами, еще не нашли их.

Хуже всего обстановка на Юго-Востоке Турции. Там сейсмоопасный район – соединение плит.

- Мне говорят, что в ноябре 2022 года и в 2020 году была жесть, но не настолько,- добавил Егор. - Тут просто дома сложены, целые кварталы превратились в руины…

Потряхивает постоянно

По информации сейсмологов, на границе Республики Алтай 8 февраля ощущались подземные толчки силой 4 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы академии наук.

При этом за последние двое суток на планете случилось 241 землетрясение. Эхо турецкого подземного взрыва почувствовали в Краснодарском крае, Абхазии, Армении, Грузии, Израиле и Казахстане.

- В геологической истории землетрясения такого класса происходили всегда и будут происходить,- говорит Александр Еманов, начальник Алтае-Саянской опытно-методологической сейсмологической экспедиции геофизической службы СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук.

Между тем ученые полагают, что в ближайшие годы на Алтае сильнейшие подземные толчки с мощной амплитудой, какие были в 2003-м году с эпицентром в селе Бельтир уже не повторятся. Напомним, что тогда стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в России. В селе Бельтир в воздухе стояла пыль, земля уходила из-под ног, минуты качки показались всем вечностью и адом. Коровы, падающие в пасть земли жалобно мычали, на стадионе забил фонтан. Но при этом ученые назвали это землетрясение уникальным, ведь люди при девяти баллах не пострадали, да и большинство сооружений в районе тоже.

Кстати, на научной конференции, посвященной градостроительству, проходящей в эти дни в Барнауле, ученые заметили, что последние тряски в регионе напрямую связаны с мощными разработками гигантских месторождений в Кузбасе. Увеличение количества таких событий, как толчки и взрывы в сибирском регионе, может быть связано и с повышенной техногенной нагрузкой – предполагают сотрудники сейсмологической экспедиции геофизической службы СО РАН.

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