Лапшу на уши: аферисты из Барнаула обманули столичного бизнесмена при покупке «Доширака» на 1,2 млн рублей

Поставщики оказались мошенниками из Барнаула Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Московский бизнесмен потерял крупную сумму денег, связавшись с поставщиками из Барнаула. Они обещали доставить ему крупную партию «Доширака», но, как оказалось, только лапшу на уши вешали.

- Бизнесмен закупил партию «Доширака» якобы у оптовиков из поселка Архангельское. Ему пообещали доставить лапшу, но только с предоплатой, - сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Предприниматель внес 1,2 млн рублей наличкой, но на этом сотрудничество с поставщиками лапши закончилось. Партнеры перестали выходить на связь. Как выяснилось позже - поставщики оказались мошенниками, которые приехали в область из Барнаула.

В начале декабря их задержали полицейские. При задержании у них не нашли ни денег, ни «Доширака».

Напомним, ранее корреспондента «Комсомолки» мошенник с сайта объявлений пытался развести на деньги. Он прислал ссылку, по которой нужно было перейти, чтоб получить деньги за картину алтайского художника.. На самом деле это оказалось частью мошеннической схемы. Жулик попытался стянуть деньги с карты продавца. Чем закончилась эта история, можно почитать здесь.

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