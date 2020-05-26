Барнаульца отправят в колонию за попытку украсть пачку пельменей

26 Май 2020 2020-05-26T06:42:13+03:00

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В Барнауле вынесли приговор мужчине, который попытался украсть пачку пельменей, но был задержан сотрудниками магазина. Ранее горожанин уже был неоднократно судим.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, мужчина часто приходил в один из магазинов «Мария-Ра», но не только за покупками. В этот раз он пытался похитить там пачку пельменей, однако все пошло не по плану. Благодаря камерам видеонаблюдения, горожанина заметили работники магазина. Мужчину задержали.

Отметим, что барнаулец на протяжении трех лет занимался мелким хищением и имеет несколько судимостей по 17 фактам. Ранее он также был привлечен и к административной ответственности.

Барнаулец не признал свою и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. С учетом предыдущих судимостей мужчину приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU