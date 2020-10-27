Как корреспондента «Комсомолки» мошенник с «Авито» разводил на деньги

Вот эту картину мы пытались продать. Ага, на любителя, но гений так видит. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Картина известного алтайского художника, которого творческая интеллигенция региона называет гением, оказалась размещена на «Авито». Как она там оказалась? Так мы сами выставили - но исключительно, чтобы монетизировать талант.

- Особое видение, неповторимая манера письма и невероятная энергетика, исходящая от полотен - все это на картине Алексея Чеканова. На холсте изображено живое ископаемое латимерия, появившаяся раньше динозавров. Она явилась художнику во сне и попросила себя нарисовать, - говорится в тексте объявления.

Думали, что вот сейчас друг нашей редакции заживет, но оказалось, что творчеством алтайского Ван Гога заинтересовались только мошенники.

«Доставка Авито»

- Здравствуйте! Я по объявлению на «Авито», продаете еще картину? Авито-доставку можно? - написал неизвестный в «вотсап».

Конечно, можно! Обрадовались мы в редакции, предвкушая, как налаживаем сбыт творчества Чеканова. Но часть коллег сразу возразили, что это мошенники, не веря в гений художника.

- Знаете, как пользоваться? – начал выяснять «покупатель», даже не попросив дополнительных фото или видео, не спрашивая про состояние картины.

Жулики прислали "мануал". Это тоже уловка.

После этого он скинул «мануал», который сильно отличался от реального руководства на портале объявлений. Если до этого еще теплилась надежда, что творчеством алтайского художника заинтересовался ценитель со своеобразным вкусом, то тут стало ясно – нас разводят. Караул!

По схеме

Оформлено мошенническое руководство было по всем правилам сайта – с логотипом, написано простым и понятным языком. По нему следовало, что продавец должен ввести данные своей карты.

После этого была скинута ссылка якобы на получения денег. Адрес содержал слова «avito-prodazha». По замыслу мошенников, невнимательный человек увидит знакомое название сайта и выполнит все действия. Вообще, переходить по незнакомым ссылкам нельзя, но мы уже представляли, чего от нас хотят мошенники и рискнули открыть. Адрес вел на страницу, оформленную по типу «Авито», в окне которой нужно было ввести данные карты (те самые, которые просят никому не сообщать).

А вот сюда я должен был ввести данные карты и потом лишиться денег.

- Это для того чтобы вам зачислили деньги, - говорит мошенник.

А для чего тогда на карте должен быть остаток равный сумме покупки?

- Для проверки подлинности карты. Получить желательно в течение часа, - подгонял мошенник.

Говорю ему, что ввел все необходимые данные. Но не тут-то было, оказывается, у мошенников даже есть собственная служба поддержки.

- Вы не получили средства, потому что перешли по ссылке, но не ввели карту даже, - говорит жулик. – Скиньте скрин сообщения с кодом.

Ага, вот ты и попался: код никому нельзя сообщать!

- Код я у вас просил для того, чтобы отправить его в поддержку, - не сдается жулик. - Я уже оплатил, получите, пожалуйста, на авито деньги по ссылке и перейдем к отправке товара.

Ну как же, думаю, по настоящей доставке «Авито», продавец получает деньги только после того, как клиент получит товар.

Ссылка вела на страницу, где говорилось, что покупатель оплатил покупку - на самом деле это уловка.

На чистоту

Ладно, этот разговор никуда не приведет. Поэтому мы решили поговорить с мошенниками начистоту:

- У «Авито» нет ссылок продажи и ты уже третий, кто пытается развести. Лучше скажи, реально вводят данные карты? – спрашиваю у жулика.

- Ага.

- Нормальный заработок?

- Если научиться нормально и каждый день работать, то 100-200 тысяч рублей в месяц.

- Сайт хорошо сделали…

- Да, тут даже своя поддержка есть.

- Не боитесь? Вас же по номерам телефона отследить можно!

- Номера покупные, постоянно меняются. Какие-то выбрасываются через 20 минут, другие держат пару суток.

- А как к вам устроиться на работу?

- Погугли. Ну все, я и так много сказал, - написал жулик и удалил аккаунт.

Отследить мошенника

Отследить мошенников бывает практически невозможно. Жулики хорошо знают специфику работы правоохранительных органов.

- Каждый «номер» мошенника при написании заявления заносится в определенную базу данных. Обычно серийные и опытные злоумышленники редко пользуются одними и теми же телефонными номерами. И отследить, а тем более доказать серийные мошенничества тяжело, а то и практически невозможно. Тем не менее, «особо одаренные» или же «новички» пользуют свои «черные» номера достаточно долго, что позволяет с большой вероятностью найти преступника. Благо, техническое оснащение позволяет, - комментирует случай автор телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul», действующий полицейский.

Мошенники могут находиться в других регионах, чтобы выйти на их след, требуется много времени, и пока совершатся необходимые действия, жулики уже давно пропадут с горизонта. Справедливости ради надо отметить, что уголовные дела по статьям о мошенничестве исправно возбуждаются и нарушители привлекаются к ответственности.

Переписка

Как не попасться на уловки

Жулики присылают поддельные страницы оплаты и выманивают коды из смс. Всего этого можно избежать, если немного остудить голову от радости, что на ваше барахло нашелся покупатель.

Не переходите в другие мессенджеры

Можно общаться в чате Авито. На сайте работают алгоритмы, которые позволяют пресечь подозрительную активность, в частности, блокируют левые ссылки. Не давайте свой номер покупателям, особенно, если речь идет про доставку – на сайте она работает по другой схеме. Это что-то похожее на такси.

Не открывайте ссылки

Авито никогда и никому их не присылает. Пользователи оплачивают товары, получают деньги и управляют заказами через кнопки в чате, сообщает сайт объявлений. Если вы почему-то все еще не поняли, что перед вами жулики, но подозреваете их в этом – забейте присланную ссылку на «Авито» для проверки.

Не говорите коды из смс

Злоумышленники могут даже притвориться службой поддержки, чтобы их получить, но вы не верьте.