Изнасиловал 76-летнюю старушку и поджег: бурятский маньяк совершил преступление на Алтае

На счету негодяя несколько зверских убийств Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае судят бывшего жителя Новоалтайска, который более 30 лет назад жестоко расправился с 76-летней женщиной. Пенсионерка стала жертвой маньяка, на счету которого несколько зверских убийств. Подробнее об этом деле «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

В 2013 году в Бурятии огласили приговор местному жителю за убийство и изнасилование трех женщин: с одной он расправился в 2007 году, но тогда ему удалось избежать правосудия, а еще двух убил в 2012 году. Кстати, даже следователей с железной закалкой шокировал эпизод, когда маньяк вырезал у жертвы часть тела и какое-то время носил с собой… Последняя из убитых была ранее с ним знакома – жила по соседству. Мужчина в этот момент работал строителем на возводящемся объекте и временно там проживал. Туда то он и заманил свою жертву, жестоко надругался, убил, а после подался в бега. Однако вскоре его задержали, оказалось, что мужчина ранее был судим за бытовое убийство мужчины.

Маньяка приговорили к пожизненному заключению. Терять уже было нечего, поэтому он признался в еще одном убийстве, которое совершил в 1991-ом году на Алтае.

По данным следкома, преступник жил в Барнауле с 1986 по 1991 год. В марте 1991-го он приехал в соседний Новоалтайск, чтобы снять жилье. Вскоре нашелся и арендодатель – потерпевшая 76-летняя женщина, которая сдавала в своем доме жилые комнаты. Она согласилась принять квартиранта, а после сделки новые знакомые решили выпить.

В ходе застолья осужденный предложил пенсионерке близость, но та отказала. Однако сдаваться он не собирался и решил взять престарелую женщину силой: несколько раз ударил ее по голове, повалил на пол и, удерживая ногой, больше 12 раз ударил ее обухом по голове.

- После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день злоумышленник облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся, - рассказали в следкоме.

В этом же году мужчина уехал из краевой столицы. Примечательно, что здесь же, в Барнауле, он не только совершил свое первое преступление, но и обрел любовь – женился на девушке, с которой познакомился на дискотеке, и переехал с ней в Бурятию. У пары родился ребенок, но семья просуществовала недолго. Спустя пару лет совместной жизни они развелись и перестали общаться.

По факту жестокой расправы над пенсионеркой, совершенной около 30 лет назад, алтайские следователи предъявили мужчине обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием.

- Были допрошены соседи и родственники убитой женщины, проведены дополнительные судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в СК.

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