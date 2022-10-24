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24 октября 2022 6:28

Изнасиловал 76-летнюю старушку и поджег: бурятский маньяк совершил преступление на Алтае

Больше 30 лет назад одной из жертв будущего маньяка стала алтайская пенсионерка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
На счету негодяя несколько зверских убийств

На счету негодяя несколько зверских убийств

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае судят бывшего жителя Новоалтайска, который более 30 лет назад жестоко расправился с 76-летней женщиной. Пенсионерка стала жертвой маньяка, на счету которого несколько зверских убийств. Подробнее об этом деле «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

В 2013 году в Бурятии огласили приговор местному жителю за убийство и изнасилование трех женщин: с одной он расправился в 2007 году, но тогда ему удалось избежать правосудия, а еще двух убил в 2012 году. Кстати, даже следователей с железной закалкой шокировал эпизод, когда маньяк вырезал у жертвы часть тела и какое-то время носил с собой… Последняя из убитых была ранее с ним знакома – жила по соседству. Мужчина в этот момент работал строителем на возводящемся объекте и временно там проживал. Туда то он и заманил свою жертву, жестоко надругался, убил, а после подался в бега. Однако вскоре его задержали, оказалось, что мужчина ранее был судим за бытовое убийство мужчины.

Маньяка приговорили к пожизненному заключению. Терять уже было нечего, поэтому он признался в еще одном убийстве, которое совершил в 1991-ом году на Алтае.

По данным следкома, преступник жил в Барнауле с 1986 по 1991 год. В марте 1991-го он приехал в соседний Новоалтайск, чтобы снять жилье. Вскоре нашелся и арендодатель – потерпевшая 76-летняя женщина, которая сдавала в своем доме жилые комнаты. Она согласилась принять квартиранта, а после сделки новые знакомые решили выпить.

В ходе застолья осужденный предложил пенсионерке близость, но та отказала. Однако сдаваться он не собирался и решил взять престарелую женщину силой: несколько раз ударил ее по голове, повалил на пол и, удерживая ногой, больше 12 раз ударил ее обухом по голове.

- После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день злоумышленник облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся, - рассказали в следкоме.

В этом же году мужчина уехал из краевой столицы. Примечательно, что здесь же, в Барнауле, он не только совершил свое первое преступление, но и обрел любовь – женился на девушке, с которой познакомился на дискотеке, и переехал с ней в Бурятию. У пары родился ребенок, но семья просуществовала недолго. Спустя пару лет совместной жизни они развелись и перестали общаться.

По факту жестокой расправы над пенсионеркой, совершенной около 30 лет назад, алтайские следователи предъявили мужчине обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием.

- Были допрошены соседи и родственники убитой женщины, проведены дополнительные судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершенным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в СК.

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