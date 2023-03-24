Напился жидкости для розжига, проглотила таблетки от давления: новые случаи отравления маленьких детей в Бийске

В Бийске за месяц в среднем поступает 15 сообщений об отравлении детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые случаи отравления маленьких детей фиксируют медики скорой помощи в Бийске. Напомним, ранее в алтайском наукограде 2-летняя девочка умерла после того, как наглоталась бабушкиных таблеток. Событие стало резонансным, следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Главный врач станции скорой медпомощи в Бийске Алексей Карнаухов, рассказывает, что случаи отравления детей в Бийске происходят регулярно. В месяц в среднем поступает 15 подобных сообщений. И основная часть — это отравление медицинскими препаратами, оставленными без присмотра.

В четверг, 23 марта диспетчеры «скорой» приняли три сообщения об отравлении. В первом случае годовалый мальчик выпил жидкость для розжига. Во втором – 9-месячная девочка проглотила таблетки для снижения артериального давления. Похожий инцидент произошел и с 3-летней девочкой. Всех детей экстренно госпитализировали.

Медики настойчиво рекомендуют убирать лекарства из поля зрения детей и хранить аптечку в недоступном для них месте. Особенно призывают бабушек и дедушек не терять бдительность, когда у них гостят внуки.

Напомним, ранее врач-эндоскопист рассказал, какие еще существуют опасные яды, которыми могут отравиться маленькие дети. Среди них конторский клей, моющие растворы, средства для прочистки труб, марганцовка и др.

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