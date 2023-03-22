Фельдшер скорой помощи Бийска рассказал о вызове к 2-летней девочке, которая отравилась таблетками

Ребенку промывали желудок Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На станции скорой помощи Бийска рассказали, какую помощь оказывали 2-летней девочке, которая наглоталась бабушкиных таблеток и умерла.

Бригада приехала на вызов 15 марта спустя две минуты после звонка бабушки в скорую.

– Домофон не работал, постучались – бабушка открыла дверь. Зашли вместе с напарником. Девочка встретила нас – ничего не предвещало беды. Бабушка объяснила, что отвлеклась, вроде бы отошла в туалет. Ребенок остался без присмотра, взял таблетки от диабета и выпил их. Сколько именно – неизвестно, – рассказал фельдшер скорой помощи Артем Михалёв.

Медики тут же начали готовить все необходимое для промывания желудка. В это время домой пришел отец девочки. Промывали через зонд водой с измельченным активированным углем. Во время процедуры израсходовали три литра.

– Несколько раз ее вырвало. После этой процедуры предложили госпитализацию с детскую горбольницу. Они тут же согласились. Пока собирались, ее вырвало еще раз. Поехали в детскую городскую больницу. По пути все было хорошо, девочку не рвало. Конечно, она была уставшая и вымотанная после такой процедуры. Приехали в больницу, в приемном покое ее снова стошнило. Мы передали ее педиатру, сообщили полицейским об инциденте. Ничего не предвещало беды, мы свое дело сделали, – говорит фельдшер.

По данным региональной прокуратуры, родственники девочки все же в итоге отказались от госпитализации и уехали с ребенком домой. Спустя несколько часов родственники ребенка вновь вызвали скорую помощь. Девочка уже находилась без сознания и не подавали признаков жизни. Медики пытались ее реанимировать, но безуспешно.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования контролируют прокуроры Бийска и Алтайского края. Сейчас проводятся судебно-медицинская и химическая экспертизы.

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