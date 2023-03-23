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Общество23 марта 2023 5:26

Не только таблетками. Какими домашними ядами могут отравиться дети

Алтайский врач перечислил опасные химикаты
Александра Сапожкова
Если вы заметили, что ребенку стало плохо, само собой, сразу вызывайте «скорую»

Если вы заметили, что ребенку стало плохо, само собой, сразу вызывайте «скорую»

Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Бийске 2-летняя девочка съела бабушкины таблетки от диабета и умерла. На городской станции скорой медицинской помощи сообщили, что случаи отравления детей происходят регулярно – в месяц в среднем поступает 15 сообщений. И основная часть — это отравление лекарствами, которые лежали на видном месте. Однако дети травятся не только медпрепаратами, но и опасной бытовой химией.

Самые распространенные химикаты

Как рассказал журналу «Здоровье алтайской семьи» заведующий эндоскопическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, врач-эндоскопист Алексей Силинский, в любом доме найдутся опасные химикаты, представляющие угрозу для любознательного малыша. В центр, в основном, поступают ребятишки до семи лет. С одной стороны, это объясняется их привычкой все тянуть в рот, а с другой – небрежностью родителей, которые оставляют на виду опасные средства.

В список самых распространенных домашних ядов входят:

- конторский клей,

- моющие растворы,

- средства для прочистки труб,

- марганцовка,

- нашатырный спирт,

- скипидар,

- аккумуляторная жидкость,

- каустическая сода (щелочь),

- уксус.

По словам врача, при случайном проглатывании едких химических веществ, в основном, возникают ожоги пищевода. Но иногда случаются и отравления – чаще всего такое происходит, когда ребенок употребил кислоту.

Как делать промывание желудка

Если вы заметили, что ребенку стало плохо, само собой, сразу вызывайте «скорую». Признаки ожогов и отравления: рвота, слюноотделение, пена на губах, температура; ожоги вокруг рта, на слизистых языка, губ, неба, их покраснение и отек. Малыш испытывает боль во рту, во время глотания, за грудиной, в верхней части живота.

А пока едет «скорая», важно быстро промыть ребенку желудок и найти пузырек с химией.

- Промывать нужно охлажденной, по возможности кипяченой водой. Если нет времени кипятить и остужать воду, возьмите обычное молоко. Дайте выпить столько, сколько может вместить желудок, а после вызовите рвоту, - поясняет специалист.

Ребенку от полугода до года следует дать примерно 200 мл жидкости; от двух до пяти лет – 300-400; от четырех до семи – 600-800; старше 10 лет – около литра.

Врач подчеркивает, что медикам очень важно знать, что и в каком количестве проглотил ребенок – для этого и нужно найти пузырек. Тогда врач быстро определит методы первой помощи.

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