Не только таблетками. Какими домашними ядами могут отравиться дети

Если вы заметили, что ребенку стало плохо, само собой, сразу вызывайте «скорую»
Фото: Олег УКЛАДОВ
На днях в Бийске 2-летняя девочка съела бабушкины таблетки от диабета и умерла. На городской станции скорой медицинской помощи сообщили, что случаи отравления детей происходят регулярно – в месяц в среднем поступает 15 сообщений. И основная часть — это отравление лекарствами, которые лежали на видном месте. Однако дети травятся не только медпрепаратами, но и опасной бытовой химией.
Как рассказал журналу «Здоровье алтайской семьи» заведующий эндоскопическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, врач-эндоскопист Алексей Силинский, в любом доме найдутся опасные химикаты, представляющие угрозу для любознательного малыша. В центр, в основном, поступают ребятишки до семи лет. С одной стороны, это объясняется их привычкой все тянуть в рот, а с другой – небрежностью родителей, которые оставляют на виду опасные средства.
В список самых распространенных домашних ядов входят:
- конторский клей,
- моющие растворы,
- средства для прочистки труб,
- марганцовка,
- нашатырный спирт,
- скипидар,
- аккумуляторная жидкость,
- каустическая сода (щелочь),
- уксус.
По словам врача, при случайном проглатывании едких химических веществ, в основном, возникают ожоги пищевода. Но иногда случаются и отравления – чаще всего такое происходит, когда ребенок употребил кислоту.
Если вы заметили, что ребенку стало плохо, само собой, сразу вызывайте «скорую». Признаки ожогов и отравления: рвота, слюноотделение, пена на губах, температура; ожоги вокруг рта, на слизистых языка, губ, неба, их покраснение и отек. Малыш испытывает боль во рту, во время глотания, за грудиной, в верхней части живота.
А пока едет «скорая», важно быстро промыть ребенку желудок и найти пузырек с химией.
- Промывать нужно охлажденной, по возможности кипяченой водой. Если нет времени кипятить и остужать воду, возьмите обычное молоко. Дайте выпить столько, сколько может вместить желудок, а после вызовите рвоту, - поясняет специалист.
Ребенку от полугода до года следует дать примерно 200 мл жидкости; от двух до пяти лет – 300-400; от четырех до семи – 600-800; старше 10 лет – около литра.
Врач подчеркивает, что медикам очень важно знать, что и в каком количестве проглотил ребенок – для этого и нужно найти пузырек. Тогда врач быстро определит методы первой помощи.
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