Новый корпус барнаульской поликлиники №14 откроют в августе

Переезд в новое здание будет постепенным Фото: Архив "КП"

Новый корпус поликлиники №14 Барнаула планируют запустить уже в августе. Подробнее об этом во время интернет-форума рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сейчас на объекте завершаются строительно-монтажные работы.

– Ввод объекта планируется в августе текущего года. В начале года встречался на строительной площадке с главным врачом и подрядчиком. Заверили, что рисков нет, – отметил глава минздрава Алтайского края.

В настоящее время строители занимаются устройством крылец, отделкой стен и потолков, покрытие полов из линолеума, установка ограждений лестниц, внутренних дверей, внутренних сетей канализации, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи, благоустройство. Кроме того, уже установили о высокоточное радиологическое оборудование.

Переезд в новое здание начнется с терапевтических отделений и займет около месяца. Он будет постепенным, чтобы не останавливать процесс оказания медпомощи

Добавим, что новая поликлиника занимает около 15 тысяч квадратных метров. Даже после переезда примерно половина площади останется свободной.

– Необходимости оставлять за поликлиникой еще и старые корпуса пока нет. Однако, учитывая рост населения в новых микрорайонах, в планах чуть позже задействовать здание на Павловском тракте, 281а под отделение медицинской профилактики, а помещение на Павловском тракте, 271а - под отделение детской реабилитации, – резюмировал Дмитрий Попов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пока поликлиника № 14 находится в пяти разных приспособленных помещениях. Например, детское отделение работает в отдельном здании, но, там же находятся женская консультация, кабинеты УЗИ, дневные стационары, отделение лучевой диагностики. В новом здании все услуги можно будет получить в одном месте.

На первом этаже новой поликлиники оборудуют регистрационное и диагностическое отделения, а также травматология и женская консультация с отдельными входами. На втором – терапевтическое отделение, на третьем – узкие специалисты, а четвертом и пятом этажах – административные отделения и дневной стационар на 40 коек. Мощность поликлиники составит 900 посещений в смену. Работать планируют в две смены.

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