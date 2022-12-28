В алтайском селе Толстая Дуброва открыли новый ФАП

Новый ФАП Фото: Минздрав Алтайского края

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Толстая Дуброва Алейского района. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Толстая Дубрoва – одно из самых удаленных сел Алейского района, теперь местные жители смогут получать помощь рядом с домом. В ФАПе будут работать два человека. Там всегда будет фельдшер и по графику станет приезжать врач-терапевт и бригады узких специалистов.

Стоимость ФАПА превысила 11 млн рублей. Внутри есть процедурный кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарств, санузел и подсобные помещения.

- Фельдшерско-акушерский пункт оснащен новым оборудованием и мебелью, - подчеркнули в минздрае.