«Эту елочку уже ничего не спасет»: заринчане ужаснулись при виде облезлой елки в центре города

Елку установили на площади в Заринске в преддверии Нового года. Фото: Алексей Паталахов

Накануне в социальных сетях появились негативные посты о елке, установленной на площади в Заринске в преддверии Нового года. Горожане в паблике «Наш город Заринск» посетовали, что она выглядит очень облезлой и даже прошлогодней. Но мэр города уже успокоил граждан и пообещал, что «все будет красиво».

- Вот такую ёлку установили в Заринске! Наверное, с прошлого года, - пишет автор поста.

Судя по фото, елочка, действительно, не первой свежести: некоторые ветки сильно оголились, остались одни прутья. Не исключено, что елка потеряла свои иголки, когда ее тащили к месту установки – в стороне от установленного дерева на снегу лежат отломленные ветки.

Елку установили на площади в Заринске в преддверии Нового года. Фото: Алексей Паталахов

Люди не смогли пройти мимо такой елочки и начали оставлять шутливые комментарии:

- Какой год, такая и ёлка, – смеется одна из подписчиц.

- В нее молния шарахнула что ли? – присоединился еще один комментатор.

А сразу несколько человек вспомнили легендарного дедушку из Бийска, который стал героем мемов после видео, на котором журналисты попросили его прокомментировать вид установленной елочки. Рассерженный вопросом мужчина начал эмоционально рассказывать о своей непростой жизни и маленькой пенсии в камеру, передразнивая корреспондента: «Елочка мне, *****, нравится?».

- Данную елочку уже ничего не спасет - ни стрижка, ни укладка, - считает еще один житель края.

А вот мэр Заринска Виктор Азгалдян проблемы не увидел. По его словам, обсуждение елки происходит каждый год, и это «вполне понятно и объяснимо - она создаёт настроение».

- Но давайте будем комментировать конечный результат. Ёлку украсим, добавим пышности - всё будет красиво, не переживайте, - подчеркнул Виктор Азгалдян в своем телеграм-канале.

К слову, в Заринске, как и в других городах Алтайского края, пышного празднования Нового года не будет. На центральной площади планируют установить сказочный городок с елкой и две снежные горки для детей и взрослых. Также ели появятся в микрорайонах города.

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