Скриншот со страницы t.me/vkurse22/

В Заринске установили кривую и облезлую новогоднюю елку. Фото неказистой «красавицы» опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».

- Наверное, с прошлого года, – подписали снимок в канале.

В комментариях пользователи начали оставлять шутливые и саркастические комментарии по поводу непрезентабельного вида дерева:

«В нее молния шарахнула что ли?», «Сразу дедушку из Бийска вспомнила: «Елочка вам не нравится??!!», «Данную елочку уже ничего не спасет - ни стрижка, ни укладка», «А что не сказали, я бы со двора своего березу продал, она точно такая же лысая».

Другие посчитали, что елке можно добавить веток, и она станет ровненькой и пушистой.

«День работы, и все. Бывало, и хуже ставили», – написал один из подписчиков.