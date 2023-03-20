СК завершил расследование уголовного дело об убийстве Елены Падун, тело которой нашли на крыше в Барнауле

Бывший муж убитой хладнокровно убеждал следователей, что экс-супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома. ФОТО скриншот с видео телеканала «Толк»

В Барнауле завершилось расследование уголовного дела об убийстве Елены Падун, тело которой нашли на крыше многоэтажного дома. Перед судом предстанет ее 38-летний бывший муж Константин, сообщают в пресс-службах регионального СК и прокуратуры.

– По данным следствия, обвиняемый расторг брак с супругой, совместно с которой воспитывал малолетних детей, в августе 2022 года. Однако на неоднократные просьбы женщины покинуть жилье, мужчина отвечал отказом. На фоне этого между ними постоянно происходили конфликты, в ходе которых обвиняемый оскорблял бывшую супругу и применял в отношении нее физическую силу, – рассказали в следственном комитете.

В ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами вновь разгорелся конфликт. Константин схватил Елену за шею и душил, пока она не перестала подавать признаки жизни. При этом его совсем не смутило то, что в соседней комнате спали дети.

Чтобы замести следы преступления, Падун положил тело потерпевшей в мешок и вынес его на крышу дома. Труп присыпал снегом. Утром, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина ответил с телефона Елены на сообщение ее коллеги, что задерживается и будет позже на работе. Затем он решил разделаться с вещами убитой жены. Мужчина выключил мобильник и спрятал его в техническом шкафу подъезда дома, паспорт и другие личные вещи выбросил в мусорный бак.

– После того, как родственники и друзья женщины подали заявление в правоохранительные органы о ее безвестном исчезновении, злоумышленник хладнокровно убеждал следователей и оперативников, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома. Однако собранный характеризующий материал говорил об обратном – женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей, – добавила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Однако под тяжестью собранных доказательств экс-муж все-таки признался в убийстве Елены Падун и сказал, где спрятал ее тело. На данный момент дело об убийстве направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что дети пары – мальчик и девочка 7-ми и 11-ти лет – сейчас живут у родного брата Елены.

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Экс-муж рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней (подробнее)