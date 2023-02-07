Тело спрятал на крыше, а вещи выкинул в мусорку: как идет расследование громкого убийства Елены Падун

Позже, находясь за решеткой, Константин Падун со слезами раскаяния на глазах скажет: «Я не хотел ее убивать!» Скриншот видео телеканала «Толк»

В Барнауле продолжается расследование громкого убийства матери двоих детей Елены Падун. Женщину в пылу ссоры задушил бывший муж. Сейчас Константин Падун находится за решеткой и ждет приговора суда.

«Удушающий захват»

Елена пропала 5 января. Утром она должна была выйти на работу в «Почта Банк», но в офисе так и не появилась. Обеспокоенный бывший муж написал заявление полицию. Но, как выяснилось позже, таким образом Константин Падун пытался замаскировать убийство под исчезновение.

Как рассказывал «Комсомольской правде» источник, супруги были в разводе, но жили вместе, так как не могли разрешить квартирный вопрос. Очередная ссора на этой почве произошла ранним утром. Примечательно, что двое детей пары в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали.

- Елена начала бить экс-супруга по лицу, а тот схватил ее за шею и сделал удушающий захват. В таком положении он держал ее около пяти минут, после чего женщина перестала сопротивляться. Он попытался привести ее в чувство, а спустя минут 15 обнаружил, что Елена не дышит, - рассказывал информатор подробности.

У мужчины в панике тут же созрел план: он надел на тело мешок и спрятал его на крыше дома вместе с рюкзаком и шапкой. Паспорт, куртку и мелкие вещи выкинул в мусорку. А мобильный телефон засунул в технический шкаф в подъезде.

Позже, находясь за решеткой, Константин со слезами раскаяния на глазах скажет: «Я не хотел ее убивать!» А некоторые знакомые семьи в соцсетях встанут на его сторону: мол, женщина сама провоцировала экс-мужа, вела себя неподобающим образом…

Ждут результатов экспертиз

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Мы продолжаем расследовать уголовное дело, собираем доказательства, чтобы направить в суд. Думаю, в двухмесячный срок его завершим. Пока ждем результатов экспертиз, потом будем оформлять обвинительное заключение, - сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя Следственного управления Следкома РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Дети пары - мальчик и девочка 7-ми и 11-ти лет – сейчас живут у родного брата Елены Александра Межевича.

- Насколько нам известно, он собирает документы на оформление опеки, – отметила Людмила Рязанцева.

Родственник погибшей рассказывал, что родителей у них с Еленой нет. Поэтому он и решил взять племянников в свою семью.

- Лена была отзывчивой, доброй, всегда всем помогала. Все произошло неожиданно, тем не менее, надо брать себя в руки и идти дальше, - говорил Александр Межевич.

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Экс-муж рассказал, что вечером 4 января Елена была дома, готовилась вместе с детьми ко сну. Сам он уснул около 23 часов. А когда проснулся утром, то бывшей супруги дома не было. Он посчитал, что она ушла на работу, и не созванивался с ней (подробнее)