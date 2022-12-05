Алтайские медики рассказали, как не поскользнуться в гололед

На улице нужно быть особенно внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима набирает обороты и в Алтайском крае растет число травм из-за гололеда. О том, как максимально сохранить равновесие даже на скользком тротуаре и что делать, если вы все-таки упали, рассказали алтайские медики.

Прежде всего врачи-травматологи краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2 Барнаула призывают выбирать правильную зимнюю обувь. Она должна быть устойчивой, лучше с резиновой или рифленой подошвой. К тому же есть специальные шипованные насадки на обувь, которые помогут сохранить равновесие. От каблуков стоит отказаться.

– Выбирайте более безопасный путь, ходите там, где есть освещение, меньше льда, дорожки осыпаны песком, – призывают врачи.

На улице не нужно высоко поднимать ноги. Лучше всего двигаться как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву. Также следует обходить места с наклонной поверхностью.

Еще один совет – не держите руки в карманах, ведь во время падения не успеете быстро вынуть их.

– Выходя на улицу, пожилым людям следует брать с собой трость с заостренным концом. Беременным женщинам не стоит ходить без сопровождения - передвигаться в одиночку слишком опасно как для будущей мамы, так и для малыша, – отмечают медики.

Особенно осторожными надо быть на проезжей части дороги. Переходите ее медленно, не забывая, что в гололед тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Кроме того, часто опасность может подстерегать на ступеньках магазинов. Поднимаясь по такой лестнице, не нужно стесняться держаться за поручни.

– Внимание и осторожность являются основными средствами для профилактики травматизма, и не только зимнего, – подчеркнули медики.

Ольга Янковская, преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа, говорит, что если нога неправильно встанет, то возможны различные травмы: подвывих, ушиб, разрыв связок голеностопного сустава и другие повреждения.

– Прежде всего нужно освободить пострадавшую конечность, например, развязать тугие шнурки. Первые 24 часа к месту ушиба нужно наложить иммобилизующую повязку, также полезен холод, – рассказывает эксперт. – Чтобы не пропустить разрыв связок или перелом в области голеностопного сустава, следует обратиться в травмпункт. До обращения за помощью можно принять обезболивающее.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае стартовал сезон обморожений. В больницы уже доставили более 20 человек. О том, как избежать переохлаждения можно прочитать здесь.

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