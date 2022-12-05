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НовостиОбщество5 декабря 2022 3:50

Небольшой снег обещают 5 декабря в Барнауле

Температура воздуха днем составит минус 13 градусов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
5 декабря в Барнауле будет небольшой снег

5 декабря в Барнауле будет небольшой снег

Фото: Анна СЕМИНА

Новая рабочая неделя в Барнауле начинается с небольшого снега и потепления.

Сегодня, 5 декабря, в краевой столице синоптики прогнозируют -13…-15 градусов. В утренние часы еще можно было заметить изморозь, а также обещают небольшой снег.

– Ветер восточный с переходом на западный, 2-7 метров в секунду, - говорится в прогнозе на текущий день.

В последующие, согласно предварительным данным, никаких резких скачков не предвидится. Пока что температурный режим стабилизировался и будет держаться на отметке -13…-16 днем и -15…-24 ночью.