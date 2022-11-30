В Алтайском крае стартовал сезон обморожений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовал сезон обморожений. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, за неделю с 21 по 27 ноября в медорганизации края поступили 24 человека с обморожениями.

- 15 из них получили помощь амбулаторно, остальные в стационаре, - отметили в Минздраве.

Профилактика обморожений

Алтайские специалисты рассказали, что холодовая травма или обморожение может проявляться как понижение температуры тела или как отморожение конечностей. Происходит это по разным причинам: сильный мороз, а в Алтайском крае сейчас температура опускается ниже минус 30 градусов, либо ЧП на льду, когда человек проваливается в ледяную воду. И не стоит забывать, что некоторые люди одеваются вовсе не по погоде.

- Еще нужно отметить, что лучше тепло удерживают натуральные ткани – шерсть, мех и хлопок, а вот синтетические аналоги не только хуже справляются с защитой тела от холода, но и могут повысить риск подмерзнуть. Дело в том, что синтетические ткани плохо «дышат», из-за чего влаге, образуемой телом, некуда испаряться, и она начинает способствовать ускоренной потере телом тепла. Кроме того, тесная обувь или тонкая подошва обуви (менее 1 см) также являются частой причиной переохлаждения ног, - поясняют специалисты.

Чтобы не заработать обморожение, Минздрав рекомендует выбирать обувь и одежду, чтобы там оставалось место для прослойки теплого воздуха – она послужит как бы «барьером» между теплом и холодом. Лучше всего выбирать одежду из натуральных тканей, шерсти. Лицо нужно смазать защитным кремом, но ни в коем случае не увлажняющим!

Также переохлаждению способствуют:

- различные заболевания (сердечная недостаточность, кровотечения, черепно-мозговая травма, цирроз печени, кахексия, гипотиреоз, болезнь Аддисона, гипотония, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания и другие);

- алкогольное и наркотическое опьянение;

- прогулка на холоде без головного убора;

- переутомление, недоедание, диета;

- постоянный стресс.

Как помочь человеку при переохлаждении

Оказывать помощь нужно по правилам, чтобы не навредить пострадавшему. Лучше всего обратиться к медикам, но если такой возможности нет, то в первую очередь нужно укрыть человека от холода или спрятать в место, где нет осадков и ветра. Далее необходимо снять мокрую одежду и заменить ее на сухую, укутать человека в одеяло и положить горизонтально.

- Приложите к грудной клетке грелку с теплой водой, или же укутайтесь электроодеялом. Если у пострадавшего наблюдаются признаки обморожения конечностей, отогревать их горячей водой нельзя. Наложите на них термоизолирующие чистые стерильные повязки, - подчеркнули специалисты.

Чтобы согреть организм, можно дать пострадавшему горячий чай или морс, но ни в коем случае не кофе и не алкоголь.

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