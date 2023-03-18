Власти рассказали о готовности Барнаула к паводку

В ближайшее время днем в Барнауле будут плюсовые температуры Фото: Олег УКЛАДОВ

17 марта в Барнауле прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период. Специалисты рассказали о готовности краевой столицы к половодью, пишет мэрия.

В ближайшее время днем в Барнауле будут плюсовые температуры, а ночью – отрицательные. 19 марта в краевой столице похолодает, поэтому снег будет таять не так активно. Температура воздуха начнет повышаться с 22 марта, поэтому в городе готовятся к возможному половодью.

Администрации районов вместе с управляющими организациями подготовили графики очистки от снега и наледи кровель и придомовых территорий многоквартирных домов, графики корректируют с учетом погоды.

– Специалистами комитета проводятся выезды на территории домов, находящихся в зоне риска. Руководителям управляющих организаций поставлена задача выполнить мероприятия по недопущению подтопления домов и придомовых территорий, – заявил Денис Ращепкин, председатель комитета ЖКХ города.

В краевой столице продолжают вывозить снег и очищать ливневки, дорожники работают в усиленном режиме. Для предотвращения размыва трамвайных путей подготовили план мероприятий по пропуску паводковых вод. Специалисты отметили возможные участка затопления, а для ликвидации внештатных ситуаций есть аварийные бригады.

Без внимания не оставляют и объекты электроснабжения

– На электросетевых объектах, находящихся в возможной зоне подтопления, осенью сделаны дополнительные защитные насыпные ограждения и укрепление грунта. С начала марта организовано круглосуточное дежурство пяти оперативно-выездных бригад. Предусмотрена организация дополнительных бригад и привлечение техники спецтехники. Также проработаны схемы переключений потребителей, – подчеркнул Андрей Лавринец, директор Барнаульской сетевой компании.

Итоги заседания подвел Анатолий Воронков, первый замглавы администрации города. Чиновник отметил, что все службы и профильные органы местного самоуправления провели подготовительные мероприятия к прохождению павдоку. На случай возникновении внештатных ситуаций подготовили план действий.

Напомним, ранее мы писали о том, когда может начаться весеннее половодье в Алтайском крае. Согласно температурным прогнозам, в конце марта ожидается активное снеготаяние в степной зоне и вскрытие рек в южной. В совокупности это может спровоцировать первую волну паводка.

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